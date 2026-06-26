Zürich will Velostadt werden. Doch trotz Volksentscheiden und Millioneninvestitionen fühlen sich viele Zweiradfahrende noch immer wie Verkehrsteilnehmende zweiter Klasse. Woran hapert es? blue News hat nachgefragt.

Umstrittene Verkehrspolitik Zürich träumt von der Velostadt – die Realität auf den Strassen sieht anders aus

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bald sechs Jahre sind vergangen, seit die Stadtzürcher Stimmbevölkerung den Velovorzugsrouten mit über 70 Prozent Ja-Anteil deutlich zugestimmt hat.

Bis 2031 soll ein 130 Kilometer langes Netz entstehen, das Velofahrenden sichere und direkte Verbindungen quer durch die Stadt ermöglicht.

Velofahrende profitieren bisher nur punktuell von den neuen Routen, da die Infrastruktur vielerorts lückenhaft bleibt und einzelne Abschnitte weiterhin Probleme verursachen.

Die Stadt macht vor allem Einsprachen, Gerichtsverfahren und komplexe Planungsprozesse für die Verzögerungen verantwortlich, während Pro Velo auch politischen Widerstand gegen Veränderungen als Hindernis sieht.

Wer mit dem Velo durch die Stadt Zürich radelt, kennt wahrscheinlich das Gefühl: Auf einem Abschnitt rollt man über einen breiten Velostreifen, wenige hundert Meter später endet dieser abrupt. Dann geht es eingeklemmt zwischen Autos, Baustellen und Tramschienen weiter.

Velostadt Zürich – nur ein Traum?

In den vergangenen 20 Jahren sagte die Zürcher Stimmbevölkerung bei grösseren Velo-Vorlagen praktisch immer Ja. Auch die Velovorzugsrouten (VVR) wurden im September 2020 mit über 70 Prozent Zustimmung deutlich angenommen.

Bis 2031 soll ein 130 Kilometer langes Netz entstehen, das Zweiradfahrenden sichere und direkte Verbindungen quer durch die Stadt ermöglicht. Mindestens 50 Kilometer davon gehen auf die Volksinitiative «Sichere Velorouten für Zürich» zurück.

Bald sechs Jahre nach dem Volksentscheid sind allerdings erst 5,36 Kilometer umgesetzt.

«Das Velo ist in Zürich nicht der stärkste Player»

Für Stadträtin Simone Brander ist klar, warum der Ausbau der VVR nur langsam vorankommt: «Wir haben tatsächlich an vielen Orten mit Rechtsmitteln zu kämpfen, die den Fortschritt verzögern. Das gehört in einem Rechtsstaat dazu.»

Gegen die Vorzugsrouten wurden bis heute 74 Einsprachen/Neubeurteilungsbegehren von insgesamt 838 Personen eingereicht.

Aktuell sind knapp 24 Kilometer VVR durch Einsprachen gegen die jeweiligen Strassenbauprojekte beziehungsweise durch Neubeurteilungsbegehren gegen die jeweiligen angepassten Verkehrsvorschriften blockiert.

«Wir haben tatsächlich an vielen Orten mit Rechtsmitteln zu kämpfen, die den Fortschritt verzögern»: Stadträtin Simone Brander. Bild: zVg

Ein Weiterzug bis vor das Bundesgericht könne ein Projekt um bis zu acht Jahre verzögern, so Stadträtin Brander. «Sobald ein Bundesgerichtsentscheid zu den Velovorzugsrouten vorliegt, dürfte dies die Umsetzung beschleunigen.»

Laut dem Rechtsdienst der Stadt Zürich ist bisher kein Verfahren betreffend Velovorzugsrouten vom Bundesgericht entschieden worden. Es seien jedoch diverse Verfahren an den unteren Instanzen hängig.

Hinzu kommt die komplexe Planung einer VVR: Anlieferungen, Schulwege, ÖV-Achsen, Rettungsachsen, Begrünung und Hindernisfreiheit müssten gleichzeitig berücksichtigt werden. Jede Interessenabwägung müsse so begründet sein, sagt Simone Brander, dass sie auch in einem Gerichtsverfahren standhalte.

Ausbau der Velovorzugsrouten geht nur langsam voran

«Das Velo ist in Zürich nicht der stärkste Player im Verkehrssystem», sagt Yvonne Ehrensberger, Geschäftsführerin von Pro Velo Kanton Zürich. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren durchaus Anstrengungen unternommen, die Situation für Velofahrende zu verbessern. Trotzdem fällt die Bilanz von Pro Velo, dem politisch unabhängigen Verein zur Förderung des Veloverkehrs, durchwachsen aus.

Zwei Velovorzugsrouten funktionieren gut. Auf einer dritten werden Velofahrende während der Hauptverkehrszeiten jedoch regelmässig von Autos behindert. «Eine wirksame Lösung ist von den Behörden bislang nicht umgesetzt worden», kritisiert Yvonne Ehrensberger.

Zudem fordert sie ein höheres Umsetzungstempo. Die Vorteile eines zusammenhängenden VVR-Netzes seien für viele Velofahrende kaum spürbar, solange nur einzelne Abschnitte fertiggestellt würden.

Stadträtin Brander fühlt sich manchmal unsicher

«Es ist unser erklärtes Ziel, dass in Zürich alle Velofahrenden sicher und möglichst direkt von A nach B kommen sollen», sagt Simone Brander.

Im Rahmen der Aktion «bike to work» fährt die Vorsteherin vom Tiefbau- und Entsorgungsdepartement regelmässig mit dem Velo in ihr Büro im Amtshaus. Unsicher fühle sie sich auf dem Zweirad vor allem dort, wo «ich den knappen Raum mangels Velostreifen mit den Autos teilen muss».

Das ist laut Yvonne Ehrensberger eines der Grundprobleme: «Die Infrastruktur für Velofahrende in Zürich ist sehr heterogen.» Viele Velowege würden abrupt enden oder seien nur lückenhaft miteinander verbunden – die Veloinfrastruktur gleicht vielerorts einem Flickenteppich.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass die Stadtzürcher Stimmbevölkerung mit über 70 Prozent für die Velovorzugsrouten gestimmt hat. KEYSTONE

Historisch seien Radwege oft dort entstanden, wo gerade Platz vorhanden war, so Ehrensberger. Lange galt das Velo als Teil des Strassenverkehrs und gehörte auf die Fahrbahn.

Wo dafür kein Raum vorhanden gewesen sei, habe man Velofahrende auf Trottoirs oder andere gemeinsam genutzte Wege mit Fussgänger*innen verlagert.

Das habe vielerorts zu Konflikten geführt. Besonders in einer dicht bebauten Stadt wie Zürich stosse dieses Modell an seine Grenzen, weil auf vielen gemeinsam genutzten Wegen schlicht zu wenig Platz vorhanden sei.

Vorzugsrouten sind mehr als «grün angemalte Strassen»

Die Stadt Zürich versucht nun, mit den VVR diesem Problem gegenzusteuern. Die Idee: Zweiradfahrende sollen möglichst auf Quartierstrassen unterwegs sein, getrennt vom dichten Autoverkehr auf den Hauptachsen.

Simone Brander erklärt: «Velofahrende haben auf den Velovorzugsrouten grundsätzlich die ganze Fahrbahnbreite zur Verfügung und geniessen Vortritt gegenüber Verkehrsteilnehmenden auf einmündenden Strassen. Es gilt Tempo 30 und der Durchgangsverkehr wird unterbunden.»

Auf dem Papier klingt das nach einem grossen Wurf. Doch die Umsetzung in die Praxis gestaltet sich schwierig.

«Grundsätzlich ist Zürich nach wie vor eine ÖV-Stadt»: Yvonne Ehrensberger, Geschäftsführerin von Pro Velo Kanton Zürich. Pro Velo Zürich

Während die Stadt vor allem Einsprachen und Rechtsverfahren als Ursache nennt, sieht Pro Velo die Gründe breiter. «Der grösste Gegner ist oft der Status quo», sagt Yvonne Ehrensberger. Sobald bestehende Verhältnisse verändert werden sollen – etwa durch den Abbau von Fahrspuren oder Parkplätzen –, regt sich Widerstand.

Hinzu kommen die politischen Rahmenbedingungen: Wird auf einer Staatsstrasse Verkehrskapazität abgebaut, muss diese gemäss dem sogenannten Anti-Stau-Artikelin der Zürcher Kantonsverfassung andernorts kompensiert werden.

Besonders bei Projekten, die Fahrspuren zugunsten von Radwegen aufheben, erschwert dies die Umsetzung. Jüngstes Beispiel: Der Streit zwischen der Stadt Zürich und dem Kanton um temporäre Velospuren am Neumühlequai und in der Walchestrasse.

Warum Winterthur ein Vorbild ist

Zürich möchte gerne Velostadt werden. Während Städte wie Amsterdam, Kopenhagen oder auch Winterthur in den vergangenen Jahrzehnten konsequent in den Zweiradverkehr investiert haben, steht die Limmatstadt aber noch immer am Anfang dieses Wandels.

«In Winterthur ist das Velo seit Jahren stärker im Alltag verankert und die Stadt hat früh in die Veloinfrastruktur investiert», sagt Yvonne Ehrensberger. «Entsprechend gibt es auch mehr Menschen, die regelmässig mit dem Velo unterwegs sind.»

Hinzu komme die autofreie Altstadt, in der Fussgänger*innen und Velofahrende deutlich mehr Raum zur Verfügung haben.

«Zürich ist nach wie vor eine ÖV-Stadt»

Dass Zürich (noch) keine Velostadt ist, ist also kein Geheimnis. So wundert es denn auch nicht, dass Ingwar Perowanowitsch die Limmatstadt in seinem Dokfilm «Cycling Cities» nicht zu Europas vorbildlichen Velostädten zählt.

Der deutsche Filmemacher versucht in seinem Film herauszufinden, was eine velogerechte Stadt ausmacht, und welche Voraussetzungen es braucht, um die Verkehrswende und den nachhaltigen Stadtumbau voranzutreiben.

«Zürich kann sicherlich noch nicht mit Amsterdam, Kopenhagen und Co. mithalten», gibt Simone Brander zu.

Gleichzeitig zeigt sie sich optimistisch: «Was ich aber versichern kann: Wir geben jeden Tag unser Bestes und arbeiten intensiv am Ausbau der Veloinfrastruktur. Vielleicht möchte uns Herr Perowanowitsch ja in ein paar Jahren für einen zweiten Teil seiner Dokumentation besuchen.»

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Yvonne Ehrensberger formuliert ihre Einschätzung zurückhaltender: «Grundsätzlich ist Zürich nach wie vor eine ÖV-Stadt.» Der Veloverkehr gewinne zwar an Bedeutung, doch die Stadt setze meist auf pragmatische und vergleichsweise einfache Massnahmen. «Grosse Visionen und mutige Projekte hatten es deshalb bislang schwer.»

Die Stadt verweist derweil auf die zahlreichen Verbesserungen, die seit 2020 vom sogenannten Velo-Express-Team rasch umgesetzt wurden. Dazu zählen geöffnete Einbahnstrassen, neue Veloabstellplätze, angepasste Lichtsignale und optimierte Markierungen.

Velostadt Zürich – nur ein Traum?

Ob das Ziel von mindestens 50 Kilometern autofreien Velovorzugsrouten bis 2031 erreicht wird, bleibt offen. Simone Brander sagt zwar: «Ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel gemäss Volksabstimmung erreichen werden.»

Für viele Zweiradfahrende dürfte am Ende jedoch weniger entscheidend sein, was auf dem Papier beschlossen wurde – sondern ob sie in einigen Jahren tatsächlich sicher, direkt und ohne Lücken quer durch Zürich fahren können.

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