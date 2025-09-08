Zürich und Winterthur wollen CO₂ runterschrauben. Das kostet jedoch mächtig Geld. sda

Zürich und Winterthur wollen ihre städtischen Gebäude bis 2035 klimaneutral machen. Während Zürich vorwärts macht, kämpft Winterthur mit Personal- und Geldproblemen – und einem Rückstand bei der Planung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zürich und Winterthur wollen bis 2035 klimaneutral werden und setzen dabei stark auf die Umrüstung städtischer Gebäude, insbesondere durch den Austausch fossiler Heizsysteme.

Winterthur steht unter grösserem Druck als Zürich: Die Stadt muss das Tempo beim Heizungsersatz deutlich erhöhen, kämpft aber mit Geld-, Zeit- und Personalmangel sowie ineffizienten Verwaltungsstrukturen.

Neben Gebäuden bleibt der Verkehr in Winterthur ein zentrales Problemfeld für die Klimaziele bis 2040, da der Autoverkehr hoch und der E-Auto-Anteil niedrig bleibt. Mehr anzeigen

Die Städte Zürich und Winterthur wollen bis 2035 klimaneutral sein. Ihre Verwaltungen sehen sich dabei in einer Vorbildrolle. Besonders bei den städtischen Gebäuden – von Schulhäusern über Alterszentren bis zu Sportanlagen oder ganzen Wohnsiedlungen – können sie kräftig an der CO₂-Schraube drehen.

Allein Zürich verfügt über mehr als 2000 Liegenschaften, darunter ganze Wohnquartiere. Rund 10'000 städtische Wohnungen gehören mittlerweile zur Stadt. In Winterthur ist das Portfolio mit 550 Gebäuden deutlich kleiner. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Heizsysteme im Fokus

Der entscheidende Hebel liegt bei den Heizungen. Weg von Öl und Gas, hin zu Wärmepumpen und Fernwärme – so lautet das Ziel.

In Zürich stehen in den kommenden zehn Jahren 1080 Heizungswechsel an. Die Kosten belaufen sich auf etwa 300 Millionen Franken, wie die Dienstabteilung Liegenschaften erklärt. Winterthur muss 214 Heizungen austauschen. Das schlägt mit 100 bis 135 Millionen Franken zu Buche, wie der Stadtrat jüngst bekanntgab. Für die ohnehin knappe Stadtkasse ist das eine enorme Summe.

Winterthur unter Druck

Während Zürich nach eigenen Angaben planmässig vorankommt, ist Winterthur im Stress. «Über 200 neue Heizungen bis 2035? Das ist leider nicht realistisch», räumt Stadtbaumeister Jens Andersen ein. Sein Amt für Städtebau steuert die Umrüstung. In einer Excel-Liste sind alle betroffenen Liegenschaften erfasst, sortiert nach Etappen.

Das Tempo muss drastisch erhöht werden: Statt bisher vier bis fünf sollen künftig etwa zwanzig Heizungen pro Jahr ersetzt werden. «Das Timing ist entscheidend – sowohl für die Kosten wie auch für die Effizienz», so Andersen. Dafür wird jede Liegenschaft bis ins Detail analysiert: von Fenstern und Türen bis zur Dämmung. So sollen Sanierungen und Heizungswechsel optimal kombiniert werden.

Die Liste bleibt jedoch dynamisch. Ein Beispiel: Werden Singsaal und Turnhalle des Schulhauses Wallrüti wie geplant ersetzt, fallen sie wieder weg. Viele andere Gebäude müssen jedoch zwingend umgerüstet werden, da bis 2033 zwei Drittel des Gasnetzes abgeschaltet werden.

Schulhäuser als Kostentreiber

Besonders gross ist das CO₂-Einsparpotenzial bei den Schulhäusern. Allein beim Schulhaus Feld könnten 178 Tonnen CO₂ jährlich vermieden werden, beim Wallrüti-Singsaal und der Turnhalle 266 Tonnen. Spitzenreiter ist das Krematorium Rosenberg mit möglichen 400 Tonnen pro Jahr.

Die Schulhäuser verursachen gleichzeitig die höchsten Investitionskosten. Ein Heizungsersatz beim Schulhaus Wallrüti würde 5,8 Millionen Franken kosten, beim Feld 3,9 und beim Oberseen 3,7 Millionen.

Auch viele städtische Wohnhäuser sind betroffen. «Hier besteht ein Sanierungsrückstand, den wir nun aufholen müssen», sagt Andersen. Ein Teil der Kosten entfällt ohnehin auf Heizungen am Ende ihrer Lebensdauer. Diese Ausgaben gelten als Werterhalt – nicht als Zusatzkosten für das Netto-null-Ziel.

Schwächen im Immobilienmanagement

Der Bericht zum Winterthurer Umsetzungskonzept kritisiert auch die Strukturen: Es fehlt eine zentrale Stelle für das Immobilienmanagement. Heute verwalten sieben Departemente ihre Gebäude selbst – obwohl das nicht ihr Kerngeschäft ist. So plant etwa das Departement Schule und Sport die Schulhäuser, während das Finanzdepartement für Wohnhäuser zuständig ist.

Externe Experten sehen darin ein Risiko. Der Stadtrat hat bereits angekündigt, die Strukturen zu überdenken und ein Mietermodell einzuführen: Die Departemente wären dann primär für den Betrieb verantwortlich. In Zürich etwa ist die Verantwortung auf zwei Fachabteilungen verteilt – eine für Wohn- und Gewerbebauten, eine für öffentliche Gebäude.

Um das Sanierungsprojekt voranzutreiben, sollen in Winterthur drei zusätzliche Projektleitungsstellen geschaffen werden. Sie sollen vor allem die Departemente von Martina Blum (Grüne) und Kaspar Bopp (SP) begleiten.

Zeit, Geld und Personal als Risiken

Das Umsetzungskonzept nennt den Zeitdruck als «grosse Herausforderung». Fehlendes Personal und finanzielle Engpässe sind die Haupthemmnisse. Andersen betont: «Es muss unser Ziel sein, die 100 bis 135 Millionen Franken ohne zusätzliche Schulden zu stemmen.» Das bedeute aber auch, dass andere Projekte zurückgestellt werden müssten.

Der Controlling-Bericht zu den städtischen Klimazielen zeigt, dass Winterthurs Verwaltung 2024 mehr CO₂ ausgestossen hat als im Vorjahr. Grund dafür sind Bauprojekte im Hoch- und Tiefbau sowie Zukäufe von Abfall für die Kehrichtverwertung. Fazit: Um netto null zu erreichen, braucht es zusätzlich Negativemissionen – sprich Technologien, die CO₂ aktiv aus der Luft entfernen. Wie das umgesetzt werden soll, bleibt offen.

Mobilität als Problemfeld

Beim übergeordneten Klimaziel für die ganze Stadt bis 2040 sieht die Bilanz gemischt aus. Positiv entwickelt sich der Ausbau von Fernwärme und Photovoltaik. Sorgenkind bleibt jedoch der Verkehr: Grosse Infrastrukturprojekte stocken, Einsprachen und Abstimmungen bremsen den Ausbau. Die Zahl der Autos bleibt hoch, der Elektroauto-Anteil ist tief: 2024 lag er bei 4,4 Prozent, verglichen mit 7,8 Prozent im Kanton Zürich und 6,3 Prozent schweizweit.

Das Fazit des Controllings ist klar: Damit Winterthur seine Klimaziele bis 2040 erreicht, müssen der Autoverkehr spürbar zurückgehen und E-Autos deutlich zulegen.