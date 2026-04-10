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Tragödie in Zürich Fussgänger stirbt nach Kollision auf Zebrastreifen

Sven Ziegler

10.4.2026

Zum Unfall kam es bei der Lindenhofbrücke bei der Uraniastrasse.
Zum Unfall kam es bei der Lindenhofbrücke bei der Uraniastrasse.
Screenshot Google Maps

Ein schwerer Verkehrsunfall im Zürcher Kreis 1 endet tragisch. Ein 33-jähriger Fussgänger wird von einem Auto erfasst und stirbt später im Spital. Der genaue Hergang ist unklar – die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.

Redaktion blue News

10.04.2026, 11:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 33-jähriger Fussgänger wurde in Zürich von einem Auto erfasst und erlag später im Spital seinen schweren Verletzungen.
  • Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Uraniastrasse im Kreis 1.
  • Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, da der genaue Unfallhergang unklar ist.
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Am Donnerstagmorgen kam es auf der Uraniastrasse im Zürcher Kreis 1 zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, erfasste eine 73-jährige Autofahrerin kurz vor 9 Uhr einen Fussgänger.

Der 33-Jährige überquerte die Strasse im Bereich eines Fussgängerstreifens nahe der Lindenhofbrücke, als es zur Kollision kam. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort, bevor er mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht wurde.

Opfer stirbt im Spital

Noch am selben Abend erlag der Mann laut Stadtpolizei Zürich seinen Verletzungen. Besonders schwere Kopfverletzungen hätten den Zustand kritisch gemacht.

Der Unfall ereignete sich auf einem stark frequentierten Abschnitt zwischen Werdmühleplatz und Lindenhofbrücke.

Wie es genau zur Kollision kam, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Zürich sowie die Stadtpolizei haben Untersuchungen eingeleitet.

Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes und des Forensischen Instituts Zürich beigezogen. Auch ein Care-Team kümmerte sich um Augenzeugen und Angehörige.

Die Behörden suchen weiterhin Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt die Stadtpolizei Zürich telefonisch entgegen.

Der Fall bleibt offen, die Ermittlungen laufen.

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