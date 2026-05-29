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Autofahrerin übersieht Fahrzeug VBZ-Bus crasht auf Hardbrücke – 5 Personen verletzt

Sven Ziegler

29.5.2026

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt.
Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt.
BRK News

Ein Fahrspurwechsel hat am Donnerstagabend in Zürich zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten geführt. Nach der Kollision zwischen einem Personenwagen und einem VBZ-Linienbus mussten fünf Fahrgäste medizinisch versorgt werden.

Redaktion blue News

29.05.2026, 10:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich kollidierten am Donnerstagabend ein VBZ-Linienbus und ein Personenwagen.
  • Der Buschauffeur musste nach dem Zusammenstoss stark bremsen, wodurch sich fünf Fahrgäste leicht verletzten.
  • Die Verletzten wurden vor Ort behandelt, die Stadtpolizei untersucht den Unfallhergang.
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Am Donnerstagabend kurz vor 17 Uhr ist es in der Stadt Zürich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und einem Personenwagen gekommen.

Der Bus war stadteinwärts in Richtung Hardbrücke unterwegs. Auf Höhe des Schiffbaus wollte eine Autofahrerin, die ebenfalls in diese Richtung fuhr, kurzfristig die Fahrspur wechseln. Dabei übersah sie mutmasslich den neben ihr fahrenden Linienbus.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Um einen schwereren Zusammenstoss zu verhindern, leitete der Buschauffeur eine abrupte Bremsung ein.

Durch das starke Bremsmanöver wurden fünf Fahrgäste im Bus leicht verletzt. Die Betroffenen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und ambulant behandelt. Eine Einweisung ins Spital war nicht notwendig.

Neben der Stadtpolizei Zürich standen auch Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich mit zwei Rettungswagen im Einsatz.

Die genaue Ursache des Unfalls wird nun von der Stadtpolizei Zürich abgeklärt.

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