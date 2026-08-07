Die Stadt Zürich darf eine geplante Veloroute am Zürichberg vorerst nicht wie vorgesehen bauen. Das Verwaltungsgericht gibt Anwohnern recht – weil die Stadt Tempo 30 nicht gleichzeitig mit dem Strassenprojekt geprüft hat.

Darum geht’s Das Zürcher Verwaltungsgericht stoppt eine geplante Veloroute zwischen Fluntern und dem Toblerplatz.

Die Stadt hätte gleichzeitig prüfen müssen, ob Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme nötig ist. D

er Entscheid reiht sich in eine ganze Serie von Streitfällen rund um Tempo 30 in Zürich und anderen Kantonen ein. Zusammenfassung erstellt mit

Ausgerechnet Tempo 30 bringt eine Zürcher Veloroute vorerst zu Fall. Das Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde von Liegenschaftsbesitzern am Zürichberg gutgeheissen. Die Stadt darf die geplante Route zwischen der Tramhaltestelle Kirche Fluntern und dem Toblerplatz damit nicht in der vorgesehenen Form realisieren. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig, wie die «NZZ» am Freitag schreibt.

Geplant war unter anderem eine neue Velospur bergwärts auf der Kraftstrasse. Dafür hätte sich das Tram künftig eine Fahrspur mit dem übrigen Verkehr teilen müssen. Gleichzeitig wäre das Trottoir auf einer Seite verbreitert, auf der anderen verschmälert worden. Anwohner befürchteten, dass der Verkehr dadurch näher an ihre Häuser rückt und der Lärm zunimmt.

Bisher konnten erst wenige Kilometer der neuen Vorzugsroute gebaut werden. KEYSTONE

Der Knackpunkt: Die Stadt hatte Tempo 30 zwar längst für die Kraftstrasse vorgesehen, wollte die Temporeduktion aber in einem separaten Verfahren behandeln. Genau das lässt das Verwaltungsgericht nicht gelten. Die Frage, ob Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme nötig sei, hätte gleichzeitig mit dem Strassenprojekt beurteilt werden müssen. Das Gericht spricht von einem «grundlegenden Mangel».

Damit kassiert das Gericht nicht nur die Pläne der Stadt, sondern auch frühere Entscheide des Kantons, der das Projekt gestützt hatte. Das Tiefbauamt prüft nun das Urteil. Ob Zürich den Fall ans Bundesgericht weiterzieht, soll wegen der Sommerferien frühestens im September entschieden werden.

Für die Stadt ist der Entscheid besonders pikant: Zürich treibt Tempo 30 auf immer mehr Strassen voran – und scheitert nun bei einem Veloprojekt gerade daran, dass die Tempofrage nicht früh genug einbezogen wurde. Von den geplanten 130 Kilometern Velorouten sind bisher erst 5,36 Kilometer realisiert. Auch andernorts wehren sich Anwohner und Gewerbetreibende gegen einzelne Projekte.

Zürich plante riesige Tempo-30-Zone rund um den HB

Bereits im vergangenen Oktober sorgte die Stadt Zürich mit einem weiteren Tempo-30-Projekt für Aufsehen. Auf 24 Strassen und Plätzen rund um den Hauptbahnhof sollte die Geschwindigkeit reduziert werden. Die Stadt begründete den Schritt mit mehr als 700 Unfällen innerhalb von fünf Jahren und insgesamt 14 Unfallschwerpunkten.

Bürgerliche Politiker reagierten scharf. FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois sprach von einer «Schneckenzone», die SVP von einer «Zwangs-Verlangsamung». Gleichzeitig plante der Bundesrat damals strengere Regeln für Tempo 30 auf Hauptachsen. Gemeinden sollten unter anderem stärker nachweisen müssen, dass Temporeduktionen keinen Ausweichverkehr in Quartiere verursachen.

Wegen fünf Sekunden bis vor Bundesgericht

Auch in Männedorf ZH beschäftigt Tempo 30 inzwischen die Justiz. Auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt der Bergstrasse soll die Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sinken. Das Zürcher Verwaltungsgericht wies eine Beschwerde dagegen ab.

Laut Gericht würde Tempo 30 den Strassenlärm deutlich reduzieren, ohne den Verkehrsfluss wesentlich zu beeinträchtigen. Die Fahrzeit verlängere sich lediglich um fünf bis sechs Sekunden. Ein Anwohner akzeptiert den Entscheid dennoch nicht und zieht den Fall ans Bundesgericht. Bis zum endgültigen Urteil gilt weiterhin Tempo 50.

St. Galler Bevölkerung soll entscheiden

Auch im Kanton St. Gallen wird erbittert um Tempo 30 gestritten. Der Kantonsrat verabschiedete im Juni eine Gesetzesänderung, die Gemeinden auf Hauptverkehrsachsen bei Temporeduktionen stärker einschränken soll.

Der VCS und weitere Organisationen lancierten daraufhin ein Referendum. Sie sprechen von einem Angriff auf die Gemeindeautonomie und argumentieren, Tempo 30 sei eine günstige und wirksame Massnahme gegen Verkehrslärm und Unfälle. Kommen die nötigen 4000 Unterschriften zusammen, entscheidet die St. Galler Bevölkerung.