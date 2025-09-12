  1. Privatkunden
Trotz heftiger Kritik Suva verlangt über 4000 Franken Miete in Zürich – «fair und angemessen»

Sven Ziegler

12.9.2025

Der Bau neuer Wohnungen sorgt immer wieder für grosse Diskussionen. (Symbolbild)
Der Bau neuer Wohnungen sorgt immer wieder für grosse Diskussionen. (Symbolbild)
IMAGO/EHL Media

Die Suva sorgt mit ihrem Neubau in Zürich-Wiedikon für Diskussionen. Für eine 3,5-Zimmer-Wohnung verlangt die Unfallversicherung mehr als 4300 Franken – und spricht dennoch von einem fairen Preis. Der Mieterverband kritisiert die hohen Ansätze deutlich.

Redaktion blue News

12.09.2025, 06:54

12.09.2025, 06:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich-Wiedikon vermietet die Suva Neubauwohnungen zu Mieten von bis zu 4300 Franken für 3,5 Zimmer.
  • Die Unfallversicherung verteidigt die Preise als marktkonform und mit hoher Bauqualität begründet.
  • Der Zürcher Mieterverband wirft staatsnahen Organisationen vor, die Wohnkrise zusätzlich anzuheizen.
Mehr anzeigen

In Zürich-Wiedikon sorgt ein Neubau der Suva für Diskussionen. Die staatsnahe Unfallversicherung hat an der Eibenstrasse 18/20 ein Ersatzprojekt mit 44 Wohnungen realisiert. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, waren die Wohnungen sofort vergeben – trotz hoher Preise.

Eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit 82 Quadratmetern im obersten Stock kostet brutto 4310 Franken. Die günstigsten Einheiten, 2,5-Zimmer-Wohnungen, beginnen bei 2640 Franken. Laut Berechnungen liegen diese Ansätze rund doppelt so hoch wie die Mieten vergleichbarer Bestandeswohnungen im Quartier.

Die Suva rechtfertigt die hohen Preise mit Bau- und Grundstückskosten sowie der Qualität des Neubaus. «Die Mieten sind angemessen und bieten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis», heisst es. Das Haus erfüllt die Minergie-Eco-Standards, die Rendite sei marktüblich.

Heftige Kritik vom Mieterverband

Doch der Mieterverband kritisiert die Strategie deutlich. Sprecher Walter Angst erklärt: «Öffentliche und halböffentliche Organisationen hätten grosses Potenzial, dämpfend auf die Mieten einzuwirken. Stattdessen engagieren sie sich zu wenig für eine sozial nachhaltige Strategie.»

Inserate aufgetaucht. Sugus-Wohnungen werden wieder vermietet – zum siebenfachen Preis

Inserate aufgetauchtSugus-Wohnungen werden wieder vermietet – zum siebenfachen Preis

Die Suva ist nicht die einzige Organisation, die mit hohen Ansätzen auffällt. Auch die Schweizer Hagelversicherung und die reformierte Kirche verlangen für Neubauten in Zürich ähnliche Beträge. Laut Tages-Anzeiger orientieren sich auch Pensionskassen und die SBB am Markt – die Gewinne daraus fliessen etwa in die Renten oder die Bahninfrastruktur.

Für die Mietenden macht es unter dem Strich kaum einen Unterschied, ob es sich um private Gesellschaften oder staatsnahe Institutionen handelt: Die Preise bleiben hoch, während die Wohnkrise in Zürich anhält.

Die Preise in Zürich sorgen immer wieder für Diskussionen. Erst Mitte August wurde bekannt, dass die reformierte Kirche Zürich in Hottingen Wohnungen mit Preisen von bis zu 4700 Franken vermietet.

