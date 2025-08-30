Zürich streicht Car-Parkplätze am See – die Branche wehrt sich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hotspots am Seebecken Zürich streicht Car-Parkplätze am See – die Branche wehrt sich

ai-scrape

30.8.2025 - 10:10

Am Bürkliplatz (vorne) und am Hafen Enge (im Hintergrund) sollen die Car-Parkplätze fallen. Für die Reisebusanbieter und ihre Kundschaft sind das besonders attraktive Flächen.
Am Bürkliplatz (vorne) und am Hafen Enge (im Hintergrund) sollen die Car-Parkplätze fallen. Für die Reisebusanbieter und ihre Kundschaft sind das besonders attraktive Flächen.
KEYSTONE

Zürich hebt Stellplätze für Cars auf und erzürnt damit die Reisebus-Branche. Der Carreiseverband Zürich hat Einspruch gegen die Pläne eingelegt. Hintergrund ist die Umgestaltung der Plätze um das Seebecken. 

30.08.2025, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadt Zürich plant, zentrale Carparkplätze am Bürkliplatz und Hafen Enge zugunsten von Grünflächen und Velorouten aufzuheben.
  • Tourismus- und Transportverbände wehren sich gegen den Entscheid und betonen die Bedeutung zentrumsnaher Haltemöglichkeiten für Reisebusse.
  • Der Gestaltungsplan sieht neue Car-Parkplätze weiter weg vom Seeufer vor.
Mehr anzeigen

Der Car hält an, die Tourist*innen steigen aus und stehen direkt vor ihren Fotosujets: am Bürkliplatz ist es der See mit den Alpen im Hintergrund, am Hafen Enge ebenfalls der Zürichsee mit der Belle-Epoque-Meile des Utoquai. Haben die Besucher*innen ihre Fotos geschossen, steigen sie in den Bus und lassen sich zum nächsten Highlight ihrer Schweizreise chauffieren.

Doch damit soll bald Schluss sein, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Stadt Zürich plant, die sieben Carparkplätze am Hafen Enge und die besonders gefragten zwei am Bürkliplatz aufzuheben. An ihrer Stelle soll eine grüne Flaniermeile und eine Veloroute entstehen. Ersatz für die grossen Parkflächen bietet die Stadt weiter weg vom Seeufer. Die Tourist*innen müssen künftig einen Fussmarsch bewältigen, um das Zürcher Seeufer in Augenschein nehmen zu können.

«Es ist nur eine Frage der Zeit». So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

«Es ist nur eine Frage der Zeit»So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

Dagegen wehrt sich der Carreiseverband Zürich. Dieser kritisiert, es gebe sowieso schon zu wenig Parkplätze für Busse in der Innenstadt. Gegen die Aufhebung von zwei besonders attraktiven Standorten hat die Branchen-Organisation Einspruch eingelegt.

Cars sollen weg vom Seeufer

Ein polnischer Carchauffeur äussert Unverständnis über die Pläne der Stadt. Er fragt sich, wo er parken soll, wenn die gelb markierten Carparkplätze am Hafen Enge wegfallen. Diese Plätze sind bei Fahrern und Touristen wegen ihrer Nähe zum See und der moderaten Parkgebühr von vier Franken pro Stunde beliebt. Ein französischer Carchauffeur beschreibt die Parksituation in Zürich als «sehr schwierig» und kritisiert, dass die Stadt Touristen anziehen wolle, aber keine Reisebusse.

Die Umgestaltung der Hafenpromenade wurde vom Zürcher Stadtparlament mit einem Budget von 12,2 Millionen Franken beschlossen. Die SVP äusserte Kritik an der Aufhebung der Carparkplätze. Tanja Huber von Grün Stadt Zürich erklärt, dass es künftig zwei Car-Abstellplätze an der Stockerstrasse und fünf an der Alfred-Escher-Strasse geben soll – nicht weit vom Seeufer entfernt, aber halt nicht mehr direkt daran gelegen.

Auch am General-Guisan-Quai sollen Carparkplätze unter anderem einem Zweirichtungs-Veloweg weichen.

Massentourismus mitten in Zürich. Touristen überrennen Polizeistation – Behörden greifen ein

Massentourismus mitten in ZürichTouristen überrennen Polizeistation – Behörden greifen ein

Branche kämpft um ihren Platz am See

Der Carreiseverband Zürich hat gemeinsam mit der Hans Meier Tourist AG Einsprache gegen die Aufhebung der Stellplätze am Bürkliplatz erhoben, wie der «Tages-Anzeiger» recherchiert hat. Den Rekurs gegen die Streichung der Flächen am Hafen Enge hat die zuständige Behörde bereits abgewiesen. Das Zürcher Seebecken werde in Stadtrundfahrten als Juwel bezeichnet, sagt Madeleine Meier, Geschäftsführerin der Hans Meier Tourist AG. Dieses zu verschönern, sei sinnvoll – aber nicht auf Kosten der Touristen, fordert sie.

Auch der Schweizerische Carreiseverband und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband (Astag) unterstützen den Kampf ihrer Zürcher Kollegen. Sie beobachten die Verdrängung von Reisebussen aus den Innenstädten mit Sorge. Zentral gelegene Halteplätze seien für die Branche von grosser Bedeutung.

Neues Platzspitzwehr. «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Neues Platzspitzwehr«Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Der Astag anerkennt, dass sich die Stadtzürcher Stimmberechtigten 2020 für den Bau von Velovorzugsrouten entschieden haben. Er ist überzeugt, dass es Alternativen zur Aufhebung der besten Parkplätze gibt, die den Bedürfnissen der Velofahrer gerecht werden. 

Das Tiefbauamt prüft derzeit die Einsprache. Evelyne Richiger vom Tiefbauamt erklärt, dass man wegen des laufenden Verfahrens keine weiteren Informationen geben kann. 

Meistgelesen

König Wicki lässt die Muskeln spielen ++ Die Berner sind die grossen Verlierer
Mann wird bei Campingplatz von Zug erfasst und stirbt
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar
Zürich streicht Car-Parkplätze am See – die Branche wehrt sich

Videos aus dem Ressort

Mehr aus dem Ressort