Zürich streicht Car-Parkplätze am See – die Branche wehrt sich

Am Bürkliplatz (vorne) und am Hafen Enge (im Hintergrund) sollen die Car-Parkplätze fallen. Für die Reisebusanbieter und ihre Kundschaft sind das besonders attraktive Flächen. KEYSTONE

Zürich hebt Stellplätze für Cars auf und erzürnt damit die Reisebus-Branche. Der Carreiseverband Zürich hat Einspruch gegen die Pläne eingelegt. Hintergrund ist die Umgestaltung der Plätze um das Seebecken.

Der Car hält an, die Tourist*innen steigen aus und stehen direkt vor ihren Fotosujets: am Bürkliplatz ist es der See mit den Alpen im Hintergrund, am Hafen Enge ebenfalls der Zürichsee mit der Belle-Epoque-Meile des Utoquai. Haben die Besucher*innen ihre Fotos geschossen, steigen sie in den Bus und lassen sich zum nächsten Highlight ihrer Schweizreise chauffieren.

Doch damit soll bald Schluss sein, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Stadt Zürich plant, die sieben Carparkplätze am Hafen Enge und die besonders gefragten zwei am Bürkliplatz aufzuheben. An ihrer Stelle soll eine grüne Flaniermeile und eine Veloroute entstehen. Ersatz für die grossen Parkflächen bietet die Stadt weiter weg vom Seeufer. Die Tourist*innen müssen künftig einen Fussmarsch bewältigen, um das Zürcher Seeufer in Augenschein nehmen zu können.

Dagegen wehrt sich der Carreiseverband Zürich. Dieser kritisiert, es gebe sowieso schon zu wenig Parkplätze für Busse in der Innenstadt. Gegen die Aufhebung von zwei besonders attraktiven Standorten hat die Branchen-Organisation Einspruch eingelegt.

Cars sollen weg vom Seeufer

Ein polnischer Carchauffeur äussert Unverständnis über die Pläne der Stadt. Er fragt sich, wo er parken soll, wenn die gelb markierten Carparkplätze am Hafen Enge wegfallen. Diese Plätze sind bei Fahrern und Touristen wegen ihrer Nähe zum See und der moderaten Parkgebühr von vier Franken pro Stunde beliebt. Ein französischer Carchauffeur beschreibt die Parksituation in Zürich als «sehr schwierig» und kritisiert, dass die Stadt Touristen anziehen wolle, aber keine Reisebusse.

Die Umgestaltung der Hafenpromenade wurde vom Zürcher Stadtparlament mit einem Budget von 12,2 Millionen Franken beschlossen. Die SVP äusserte Kritik an der Aufhebung der Carparkplätze. Tanja Huber von Grün Stadt Zürich erklärt, dass es künftig zwei Car-Abstellplätze an der Stockerstrasse und fünf an der Alfred-Escher-Strasse geben soll – nicht weit vom Seeufer entfernt, aber halt nicht mehr direkt daran gelegen.

Auch am General-Guisan-Quai sollen Carparkplätze unter anderem einem Zweirichtungs-Veloweg weichen.

Branche kämpft um ihren Platz am See

Der Carreiseverband Zürich hat gemeinsam mit der Hans Meier Tourist AG Einsprache gegen die Aufhebung der Stellplätze am Bürkliplatz erhoben, wie der «Tages-Anzeiger» recherchiert hat. Den Rekurs gegen die Streichung der Flächen am Hafen Enge hat die zuständige Behörde bereits abgewiesen. Das Zürcher Seebecken werde in Stadtrundfahrten als Juwel bezeichnet, sagt Madeleine Meier, Geschäftsführerin der Hans Meier Tourist AG. Dieses zu verschönern, sei sinnvoll – aber nicht auf Kosten der Touristen, fordert sie.

Auch der Schweizerische Carreiseverband und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband (Astag) unterstützen den Kampf ihrer Zürcher Kollegen. Sie beobachten die Verdrängung von Reisebussen aus den Innenstädten mit Sorge. Zentral gelegene Halteplätze seien für die Branche von grosser Bedeutung.

Der Astag anerkennt, dass sich die Stadtzürcher Stimmberechtigten 2020 für den Bau von Velovorzugsrouten entschieden haben. Er ist überzeugt, dass es Alternativen zur Aufhebung der besten Parkplätze gibt, die den Bedürfnissen der Velofahrer gerecht werden.

Das Tiefbauamt prüft derzeit die Einsprache. Evelyne Richiger vom Tiefbauamt erklärt, dass man wegen des laufenden Verfahrens keine weiteren Informationen geben kann.