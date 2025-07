Zürich will zahlreiche Zivilschutz-Anlagen von Mietern zurück

Velos so weit das Auge reicht: Über 100 historische Mountainbikes und eine Werkstatt brauchen ein neues Zuhause, weil die Stadt Zürich ihre Zivilschutzanlage zurück fordert. Bild: Stefan Michel

Der Zivilschutz der Stadt Zürich will seine Anlagen wieder für sich allein. Zahlreiche Mietende müssen ihre Bandräume und Hobbykeller räumen. Dies stehe aber nicht in Zusammenhang mit der Weltlage.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zivilschutz der Stadt Zürich will zahlreiche vermietete Schutzanlagen zurück.

Betroffen sind Private, die ihre Bandproberäume, Hobbykeller und Lager räumen müssen. Aktuell seien es weniger als 20, es kommen aber weitere dazu.

Einer der Leidtragenden ist Christian Braun, der eine Sammlung von über 100 historischen Mountainbikes pflegt und jetzt einen neuen Raum finden muss. Mehr anzeigen

Seit 40 Jahren fährt Christian Braun Mountainbike und fast gleich lang sammelt er solche Velos. Rund 100 historische Bikes lagert und pflegt er in einer Zivilschutzanlage, die er zusammen mit zwei Kollegen mietet.

Doch jetzt muss er seinen «Velobunker» mitten in Zürich räumen. Schutz & Rettung Zürich habe ihren unbefristeten Mietvertrag gekündigt, sagt er zu blue News.

Schutz & Rettung Zürich (SRZ) präzisiert auf Anfrage, seit Anfang 2025 würden erste aktive Schutzanlagen nicht neu vermietet. Nicht verlängert würden Verträge für Bandproberäume, vereinzelt sei es im Fall von Lagerflächen zu Kündigungen gekommen.

Braun weiss, dass sich sein privates Bike-Museum in einem Zivilschutz-Kommandoposten befindet, «da gibt es noch viel mehr Räume, als die, die wir mieten.» Er und seine zwei Mitmieter müssen nun einen neuen Platz finden für über 100 Fahrräder, eine Velowerkstatt, CNC-Fräsen, Drehbänke und mehrere Regale voller Ersatzteile. 120 Quadratmeter haben sie unter der Kronenwiese oberhalb des Letten in Zürich gemietet.

Etwas Vergleichbares zu einem bezahlbaren Preis zu finden, sei schwierig bis unmöglich, sagt Braun. Schon zweimal hat er in seine Sammlung gezügelt.

Zivilschutz will Anlagen nicht mehr vermieten

Der Sprecher von SRZ führt aus, es gebe ein «Entmietungskonzept», das vorsehe, dass aktive Schutzanlagen zur alleinigen, uneingeschränkten Nutzung für die Zivilschutzorganisation der Stadt Zürich zur Verfügung stünden. «Es werden dort regelmässig Wiederholungskurse des Zivilschutzes sowie periodische Anlagenkontrollen durch die Kontrollbehörde durchgeführt.»

Dass der Zivilschutz seine Einsätze übt, ist nichts Neues. Dies in den bestehenden Anlagen zu tun, ergibt Sinn. Und doch macht der Zeitpunkt stutzig. Ist die veränderte globale Sicherheitslage mit dem Krieg in der Ukraine und infrage stehenden Beistandsgarantien der USA gegenüber Europa der Grund, weshalb der Zivilschutz mehr Platz für seine Trainings braucht?

«Damit besteht kein Zusammenhang», antwortet der SRZ-Sprecher knapp. Seien Anlagen vermietet, mache dies Zivilschutzübungen schwierig und generiere Organisationsaufwand. Deshalb sollen einige von ihnen in naher Zukunft leer und jederzeit dem Zivilschutz zur Verfügung stehen.

Öffentliche Schutzräume weiterhin vermietet

Betroffen vom Entmietungskonzept seien bislang weniger als 20 Mietende, erklärt SRZ. Wie viele weitere ihren Bandraum, ihren Hobbykeller oder ihr Lager hergeben müssen, sei noch nicht bekannt. «Es wird aus heutiger Sicht jedoch eine geringe Anzahl sein.» Eine anonyme Quelle spricht allerdings von über 60 Mietverhältnissen, die beendet würden. Eine Zahl, die SRZ nicht bestätigt.

Immerhin: Vermietete öffentliche Schutzräume sind nicht betroffen und können weiterhin zu anderen Zwecken genutzt werden.

Für Christian Braun ist das ein schwacher Trost. Er geht Ende Jahr in Pension und will sich dann noch stärker seiner Sammlung widmen. Jetzt wird er diese zuerst an einen neuen Ort verlegen müssen.