Der tiefe Wasserstand im Zürichsee und in der Limmat hat Folgen für den Schiffsverkehr. Die ZSG stellt mehrere Verbindungen vorübergehend ein und setzt ab Mittwoch teilweise grössere Schiffe ein. Auch Fahrten zur Insel Ufenau fallen aus.

Trockenheit schlägt zu Zürichsee hat zu wenig Wasser – ZSG streicht Verbindungen

Darum geht’s Die Kleine Seerundfahrt und die Limmatboot-Rundfahrt werden am Dienstag per sofort eingestellt.

Ab Mittwoch verkehren auf der Kleinen Seerundfahrt grössere Schiffe, zwei Kurse fallen jedoch aus.

Die Mini-Seerundfahrt fährt weiterhin nach Fahrplan, die Insel Ufenau wird vorerst nicht bedient. Zusammenfassung erstellt mit

Die anhaltende Hitze und Trockenheit beeinträchtigen nun auch die Zürichsee-Schifffahrt. Wegen des tiefen Wasserstands im Zürichsee und in der Limmat passt die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft ZSG ihren Fahrplan vorübergehend an.

Die Kleine Seerundfahrt wurde am Dienstag per sofort vollständig eingestellt. Als Grund nennt die ZSG die Gefahr, dass die Schiffe den Grund oder Fundamente berühren.

Auch der Zugang zu den Schiffen kann bei tiefem Pegel problematisch werden. Die Einstiegsrampen liegen steiler als gewöhnlich, wodurch nach Angaben der ZSG die Unfallgefahr steigt.

Grössere Schiffe ab Mittwoch

Am Mittwoch soll der Betrieb auf der Kleinen Seerundfahrt grösstenteils wieder aufgenommen werden. Die ZSG setzt dafür grössere Schiffe ein.

Diese weisen aufgrund ihrer Bauweise beim Anlegen einen grösseren Abstand zu den Fundamenten auf. Ihre höher gelegenen Einstiege sollen zudem einen einfacheren und sichereren Zugang ermöglichen.

Zwei Verbindungen bleiben dennoch gestrichen:

Kurs 41 mit Abfahrt am Bürkliplatz um 14.30 Uhr.

Kurs 71 mit Abfahrt am Bürkliplatz um 19.30 Uhr.

Weil die grösseren Schiffe auf der Kleinen Seerundfahrt benötigt werden, fällt auf der Grossen Seerundfahrt das Kurspaar 103/104 aus. Betroffen sind die Abfahrt am Bürkliplatz um 10.20 Uhr und jene in Rapperswil um 12.40 Uhr.

Alle übrigen Kurse der Grossen Seerundfahrt sollen regulär verkehren.

Limmatboote bleiben am Ufer

Die Limmatboot-Rundfahrt wird ebenfalls per sofort eingestellt. Wie lange der Unterbruch dauert, ist noch offen.

Am Mittwoch fällt zudem der Ufenau-Shuttle aus. Die ZSG prüft, ob die Anlegestelle der Insel mit einer baulichen Vorrichtung weiterhin genutzt werden kann.

Die Kurse 308 und 309 ab Rapperswil verkehren nach Fahrplan, lassen die Insel Ufenau jedoch aus. Nicht betroffen ist die Mini-Seerundfahrt, die weiterhin regulär angeboten wird.

Die ZSG beobachtet die Entwicklung der Wasserstände und will über weitere Änderungen laufend informieren.