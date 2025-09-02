  1. Privatkunden
«Wir befanden uns im Epizentrum» Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

Dominik Müller

2.9.2025

Schiff im Auge des Sturmes auf dem Zürichsee

Schiff im Auge des Sturmes auf dem Zürichsee

Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft erlebte mit der MS Linth eine stürmische Fahrt auf dem Zürichsee. Trotz schwierigen Bedingungen gelang der Crew das Anlegemanöver in Stäfa ZH.

02.09.2025

Heftige Gewitter haben am Montag mehrere Regionen der Schweiz erschüttert. Auf dem Zürichsee stemmte sich ein Ausflugsschiff gegen die Naturgewalten – zur Bewunderung der Passagiere.

Dominik Müller

02.09.2025, 08:26

02.09.2025, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag wurde die Schweiz von heftigen Gewittern heimgesucht.
  • Dennoch liess sich die MS Linth nicht von einer Ausfahrt auf dem Zürichsee abhalten.
  • Das Video eines blue News Leserreporters zeigt die Situation an Bord.
Mehr anzeigen

Mehrere Regionen in der Schweiz waren am Montag von starken Gewittern betroffen. Auch über die Zürichsee-Region zogen Sturmböen. In der Gemeinde Meilen fegte der Wind etwa das Dach einer Primarschule weg.

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, MeteoSchweiz, schrieb auf X von einer «aussergewöhnlich langlebigen und kräftigen Gewitterlinie», die vom Genfer- bis zum Bodensee zog.

Stürmisch ging es auch auf dem Zürichsee zu und her, wie das Video eines blue News Leserreporters demonstriert. «Wir befanden uns im Epizentrum des Sturmes», schildert er. Alle Passagiere hätten die Situation als «ausserordentliches Naturereignis» erlebt.

«Landemanöver war beeindruckend»

Die Fahrt auf der MS Linth wurde von der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft durchgeführt. Die Mannschaft habe überlegt und ausserordentlich professionell gehandelt. «Das Landemanöver in Stäfa war beeindruckend», sagt der Leserreporter. Die Schiffsführer hätten ihr Handwerk beispielhaft beherrscht.

Kurios: Der Ausflug war als Sonnenuntergangsfahrt mit Nachtessen geplant. Stattdessen erlebten die Menschen an Bord ein Naturschauspiel der anderen Art.

