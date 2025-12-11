Zuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zufall führt zu Festnahme in Rupperswil Zuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech

Dominik Müller

11.12.2025

Ein Einbrecher hat sich den falschen Tag ausgesucht für seinen Diebeszug in Rupperswil.
Ein Einbrecher hat sich den falschen Tag ausgesucht für seinen Diebeszug in Rupperswil.
Symbolbild: Keystone

Ein aufmerksamer Nachbar, trainierende Hundeführer und ein abgestellter Töff: In Rupperswil AG führte eine Reihe von Zufällen zur Festnahme eines mutmasslichen Einbrechers.

Dominik Müller

11.12.2025, 11:59

11.12.2025, 12:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Rupperswil AG ist ein Einbrecher von einer Polizistin entdeckt und nach einem Fluchtversuch festgenommen worden.
  • Ein Nachbar hat zuvor verdächtige Geräusche gehört.
  • Zufällig waren Polizei-Hundeführer in unmittelbarer Nähe am Trainieren.
Mehr anzeigen

Tatort ist ein Einfamilienhaus am Tannenweg in Rupperswil AG. Am frühen Mittwochabend hört ein Nachbar das Geklirr von Scheiben.

Er schaut nach, sieht, wie eine Gestalt mit Taschenlampe wegrennt und in der Dunkelheit verschwindet und alarmiert sofort die Polizei. Etliche Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie Regionalpolizeien nehmen umgehend die Fahndung auf.

Der Zufall will es, dass just an diesem Tag mehrere Hundeführer der Kantonspolizei in Rupperswil privat trainieren. Eine Polizistin aus dieser Gruppe trifft am Rand des Wohnquartiers auf einen abgestellten Töff mit französischen Kontrollschildern – und auf einen Mann, der sich hinter dem Motorrad versteckt.

Der Verdächtige ergreift die Flucht, wird von der Beamtin aber trotz Gegenwehr überwältigt.

Mehrere Einbrüche in der Region

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 42-jährigen Albaner, der als Asylbewerber in der Schweiz gemeldet ist, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Bei ihm fand sich demnach ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug und Diebesgut.

Beim betroffenen Einfamilienhaus war zudem ein Fenster eingeschlagen. Noch vor der erfolgreichen Fahndung hatten die heimkehrenden Bewohner eines weiteren Einfamilienhauses in Rupperswil feststellen müssen, dass ein Einbruch stattgefunden hat. Und auch in Dintikon war ein Einfamilienhaus zum Ziel eines Einbruchs geworden. Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge.

Analog dieser jüngsten Fälle verzeichnet die Kantonspolizei Aargau laut eigenen Angaben derzeit täglich Einbrüche. Dies belege, dass die Saison sogenannter Dämmerungseinbrecher in vollem Gange ist. Weil das Risiko erfahrungsgemäss bis zu den Feiertagen erhöht bleiben wird, mahnt die Polizei weiterhin zu besonderer Wachsamkeit.

Mehr aus dem Ressort

Tödlicher Unfall auf A5 bei Brügg BE. Auto kollidiert mit Betonwand und fängt Feuer – Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall auf A5 bei Brügg BEAuto kollidiert mit Betonwand und fängt Feuer – Fahrer stirbt

Öffentlicher Verkehr. Parlament gegen Sparpläne des Bundesrats beim Regionalverkehr

Öffentlicher VerkehrParlament gegen Sparpläne des Bundesrats beim Regionalverkehr

Bis zu 250 Millionen Mehrkosten. Ausbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr

Bis zu 250 Millionen MehrkostenAusbau des Bahnhofs Bern dauert offenbar deutlich länger und kostet viel mehr

Meistgelesen

Im Helikopter abtransportiert: Michelle Gisin stürzt im Abfahrtstraining schwer
Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei
Zuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech
Kiew greift Putins Schattentanker an – Video zeigt Operation
So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz