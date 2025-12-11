Zuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech

Ein Einbrecher hat sich den falschen Tag ausgesucht für seinen Diebeszug in Rupperswil. Symbolbild: Keystone

Ein aufmerksamer Nachbar, trainierende Hundeführer und ein abgestellter Töff: In Rupperswil AG führte eine Reihe von Zufällen zur Festnahme eines mutmasslichen Einbrechers.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rupperswil AG ist ein Einbrecher von einer Polizistin entdeckt und nach einem Fluchtversuch festgenommen worden.

Ein Nachbar hat zuvor verdächtige Geräusche gehört.

Zufällig waren Polizei-Hundeführer in unmittelbarer Nähe am Trainieren. Mehr anzeigen

Tatort ist ein Einfamilienhaus am Tannenweg in Rupperswil AG. Am frühen Mittwochabend hört ein Nachbar das Geklirr von Scheiben.

Er schaut nach, sieht, wie eine Gestalt mit Taschenlampe wegrennt und in der Dunkelheit verschwindet und alarmiert sofort die Polizei. Etliche Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie Regionalpolizeien nehmen umgehend die Fahndung auf.

Der Zufall will es, dass just an diesem Tag mehrere Hundeführer der Kantonspolizei in Rupperswil privat trainieren. Eine Polizistin aus dieser Gruppe trifft am Rand des Wohnquartiers auf einen abgestellten Töff mit französischen Kontrollschildern – und auf einen Mann, der sich hinter dem Motorrad versteckt.

Der Verdächtige ergreift die Flucht, wird von der Beamtin aber trotz Gegenwehr überwältigt.

Mehrere Einbrüche in der Region

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 42-jährigen Albaner, der als Asylbewerber in der Schweiz gemeldet ist, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Bei ihm fand sich demnach ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug und Diebesgut.

Beim betroffenen Einfamilienhaus war zudem ein Fenster eingeschlagen. Noch vor der erfolgreichen Fahndung hatten die heimkehrenden Bewohner eines weiteren Einfamilienhauses in Rupperswil feststellen müssen, dass ein Einbruch stattgefunden hat. Und auch in Dintikon war ein Einfamilienhaus zum Ziel eines Einbruchs geworden. Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge.

Analog dieser jüngsten Fälle verzeichnet die Kantonspolizei Aargau laut eigenen Angaben derzeit täglich Einbrüche. Dies belege, dass die Saison sogenannter Dämmerungseinbrecher in vollem Gange ist. Weil das Risiko erfahrungsgemäss bis zu den Feiertagen erhöht bleiben wird, mahnt die Polizei weiterhin zu besonderer Wachsamkeit.