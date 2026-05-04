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«Salon 200» Zufallsfund im Niederdorf ZH – Zivilpolizist deckt illegales Bordell auf

Lea Oetiker

4.5.2026

Im Zürcher Niederdorf wurde ein illegales Bordell aufgedeckt. (Archivbild)
Im Zürcher Niederdorf wurde ein illegales Bordell aufgedeckt. (Archivbild)
sda

Eine zufällige Ansprache im Zürcher Niederdorf führte zur Aufdeckung eines illegalen Bordells – eine 40-Jährige bot einem Zivilpolizisten Sexdienstleistungen an.

Lea Oetiker

04.05.2026, 07:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Zivilpolizist deckte im Zürcher Niederdorf durch eine Zufallsbegegnung ein illegales Bordell auf.
  • Ermittlungen führten zu einer 40-jährigen Betreiberin, die ohne Bewilligung Sexarbeit organisierte und zudem verbotene Potenzmittel sowie Drogen besass.
  • Die Frau wurde verurteilt, auch eine beteiligte Sexarbeiterin musste sich wegen illegalen Aufenthalts verantworten.
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Im Zürcher Niederdorf hat die Polizei ein illegales Bordell aufgedeckt. Auslöser der Ermittlungen war eine zufällige Begegnung: Ein Zivilpolizist wurde an einem Junitag von einer 40-jährigen Frau angesprochen, die ihm für 200 Franken eine Stunde mit zwei Sexarbeiterinnen anbot, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Die darauffolgenden Untersuchungen von Stadt- und Kantonspolizei sowie der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat führten zu einem grösseren Fall von illegaler Prostitution, Medikamentenhandel und Drogenbesitz. Die Beschuldigte betrieb demnach unter dem Namen «Salon 200» ohne Bewilligung ein Bordell in einem heruntergekommenen Gebäude im Niederdorf.

Dort beschäftigte sie mehrere Frauen ohne gültige Arbeitsbewilligung. Eine Sexarbeiterin aus der Dominikanischen Republik hielt sich als Touristin in der Schweiz auf und arbeitete illegal. Ein Teil ihrer Einnahmen musste sie an die Betreiberin abgeben.

Bei weiteren verdeckten Ermittlungen verkaufte die Beschuldigte zudem das in der Schweiz verbotene Potenzmittel Kamagra. Eine Hausdurchsuchung förderte grössere Mengen der illegalen Präparate sowie Kokain und Ecstasy zutage. Die Frau wurde vorübergehend festgenommen, wie die Zeitung weiter schreibt.

Per Strafbefehl verurteilt

Die Staatsanwaltschaft verurteilte die 40-Jährige inzwischen per Strafbefehl zu einer unbedingten Geldstrafe und einer Busse. Auch die beteiligte Sexarbeiterin wurde wegen illegalen Aufenthalts und Erwerbstätigkeit belangt.

Der Fall zeigt, wie ein Zufallskontakt zur Aufdeckung eines umfassenden illegalen Geschäfts im Zürcher Niederdorf führte.

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