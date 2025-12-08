  1. Privatkunden
Aufwendige Bergung in der Nacht Zug entgleist bei Altstätten SG – eine Person wegen Schock im Spital

Lea Oetiker

8.12.2025

Der talwärtsfahrende Zug sprang bei der Wegfahrt von der Haltestelle mit dem Triebwagen und dem ersten Drehgestell des Steuerwagens aus den Schienen.
Der talwärtsfahrende Zug sprang bei der Wegfahrt von der Haltestelle mit dem Triebwagen und dem ersten Drehgestell des Steuerwagens aus den Schienen.
BRK News

Bei Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug der Appenzeller Bahnen entgleist. Verletzt wurde niemand.

Lea Oetiker

08.12.2025, 07:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug der Appenzeller Bahnen entgleist, verletzt wurde niemand.
  • Der Triebwagen kam in Schräglage auf einem Kiesbankett zum Stillstand, was Schlimmeres verhinderte.
  • Die Bergungsarbeiten mit schweren Kränen dauern an, der Bahnverkehr ist unterbrochen und wird durch Busse ersetzt.
Mehr anzeigen

In Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug der Appenzeller Bahnen entgleist. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr oberhalb der Haltestelle «Alter Zoll» auf der Strecke Gais–Altstätten. Verletzt wurde niemand, eine Passagierin musste jedoch mit einem Schock zur Überwachung ins Spital gebracht.

Der talwärtsfahrende Zug sprang bei der Wegfahrt von der Haltestelle mit dem Triebwagen und dem ersten Drehgestell des Steuerwagens aus den Schienen. Der rund 44 Tonnen schwere Triebwagen kam in Schräglage auf einem Kiesbankett zum Stillstand – nur dank dieses Untergrunds stürzte der Zug nicht in die Tiefe. Rund 20 Reisende konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Die Bergung gestaltet sich aufwendig: Zwei schwere Pneukrane mit 100 und 150 Tonnen Tragkraft sind im Einsatz, um den entgleisten Zug zu sichern und wieder aufzugleisen. Wegen der engen Platzverhältnisse auf der parallel verlaufenden alten Stossstrasse musste einer der Kräne mehrere hundert Meter rückwärts zur Unfallstelle manövrieren. Die Arbeiten dürften bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Der Bahnverkehr auf der Linie Gais–Altstätten bleibt unterbrochen, die Appenzeller Bahnen setzen Bahnersatzbusse ein. Die Feuerwehr hat die alte Stossstrasse in beiden Richtungen gesperrt. Die Unfallursache wird nun untersucht.

