Eine S-Bahn am Bahnhof Winterthur ZH. (Archivbild) sda

Am Bahnhof Winterthur ist am Freitagnachmittag ein Zug entgleist. Der Bahnverkehr ist eingeschränkt, betroffen sind insbesondere die Linien S7 und S19.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagnachmittag ist am Bahnhof Winterthur ein Zug entgleist, weshalb es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommt.

Die SBB rechnen laut Störungsmeldung mit Beeinträchtigungen voraussichtlich bis Samstag um 1 Uhr.

Betroffen sind vor allem die S-Bahn-Linien S7 und S19, Verletzte sind bisher nicht bekannt. Mehr anzeigen

Am Bahnhof Winterthur ist es am Freitagnachmittag zu einer Zugentgleisung gekommen, die den Bahnverkehr in der Region Zürich spürbar beeinträchtigt. Wie aus einer Störungsmeldung der SBB hervorgeht, kommt es seither zu Einschränkungen im Betrieb, insbesondere auf den S-Bahn-Linien S7 und S19.

Die Beeinträchtigungen dürften nach aktuellem Stand noch mehrere Stunden andauern. Die SBB gehen davon aus, dass die Einschränkungen voraussichtlich bis in die Nacht auf Samstag, etwa bis 1 Uhr, bestehen bleiben. Pendlerinnen und Pendler müssen deshalb mit Verspätungen, Umleitungen oder Ausfällen rechnen.

Unklar ist derzeit, wie genau es zur Entgleisung kam. Auch ob Personen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Ursachen des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Abklärungen.

Der Bahnhof Winterthur ist ein wichtiger Verkehrsknoten im Zürcher S-Bahn-Netz und verbindet die Region mit Zürich, dem Thurgau und der Ostschweiz. Entsprechend wirken sich Störungen dort rasch auf den regionalen Pendlerverkehr aus, insbesondere im Feierabendverkehr.

Reisende werden gebeten, vor Antritt ihrer Fahrt die aktuellen Informationen im Online-Fahrplan oder in den SBB-Apps zu prüfen und mehr Reisezeit einzuplanen. Die SBB informieren laufend über die Entwicklung der Lage und die Wiederaufnahme des regulären Betriebs.