  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Störung dauert bis Samstag Zug entgleist in Winterthur – SBB melden Einschränkungen 

Sven Ziegler

20.2.2026

Eine S-Bahn am Bahnhof Winterthur ZH. (Archivbild)
Eine S-Bahn am Bahnhof Winterthur ZH. (Archivbild)
sda

Am Bahnhof Winterthur ist am Freitagnachmittag ein Zug entgleist. Der Bahnverkehr ist eingeschränkt, betroffen sind insbesondere die Linien S7 und S19.

Sven Ziegler

20.02.2026, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitagnachmittag ist am Bahnhof Winterthur ein Zug entgleist, weshalb es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommt.
  • Die SBB rechnen laut Störungsmeldung mit Beeinträchtigungen voraussichtlich bis Samstag um 1 Uhr.
  • Betroffen sind vor allem die S-Bahn-Linien S7 und S19, Verletzte sind bisher nicht bekannt.
Mehr anzeigen

Am Bahnhof Winterthur ist es am Freitagnachmittag zu einer Zugentgleisung gekommen, die den Bahnverkehr in der Region Zürich spürbar beeinträchtigt. Wie aus einer Störungsmeldung der SBB hervorgeht, kommt es seither zu Einschränkungen im Betrieb, insbesondere auf den S-Bahn-Linien S7 und S19.

Die Beeinträchtigungen dürften nach aktuellem Stand noch mehrere Stunden andauern. Die SBB gehen davon aus, dass die Einschränkungen voraussichtlich bis in die Nacht auf Samstag, etwa bis 1 Uhr, bestehen bleiben. Pendlerinnen und Pendler müssen deshalb mit Verspätungen, Umleitungen oder Ausfällen rechnen.

Unklar ist derzeit, wie genau es zur Entgleisung kam. Auch ob Personen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Ursachen des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Abklärungen.

Der Bahnhof Winterthur ist ein wichtiger Verkehrsknoten im Zürcher S-Bahn-Netz und verbindet die Region mit Zürich, dem Thurgau und der Ostschweiz. Entsprechend wirken sich Störungen dort rasch auf den regionalen Pendlerverkehr aus, insbesondere im Feierabendverkehr.

Reisende werden gebeten, vor Antritt ihrer Fahrt die aktuellen Informationen im Online-Fahrplan oder in den SBB-Apps zu prüfen und mehr Reisezeit einzuplanen. Die SBB informieren laufend über die Entwicklung der Lage und die Wiederaufnahme des regulären Betriebs.

Meistgelesen

Heute entscheidet das höchste Gericht über Trumps Zölle – er wettert schon jetzt
Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Fanny Smith holt Silber im Skicross ++ Schweizer Doppelführung im Aerials
Airbus-Jet trennten bei Landeanflug nur Sekunden von einer Katastrophe