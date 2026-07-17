Ein Domino-Zug ist in Olten entgleist, weil eine Weiche im falschen Moment umgestellt wurde. Laut SUST fehlte ein technischer Schutz gegen genau diesen Fehler.

Darum geht’s Ein Domino-Pendelzug entgleiste kurz vor 22.30 Uhr im Rangierbahnhof Olten, weil ein Fahrdienstleiter versehentlich die falsche Weiche umstellte, während der Zug darüberfuhr.

Ursache war eine Verkettung zweier Fehler: Der Fahrdienstleiter gab zu früh grünes Licht für einen falschen Fahrweg und griff bei der Korrektur am Tastenkasten daneben.

Eine technische Sicherung gegen das Umstellen unter fahrenden Zügen fehlt trotz Umbau 2023.

Die SUST hat die Untersuchung ohne Empfehlungen eingestellt, weil das betroffene Weichensystem in der Schweiz nur an wenigen Orten im Einsatz ist. Zusammenfassung erstellt mit

Es war kurz vor halb elf Uhr nachts, als es im Rangierbahnhof Olten krachte. Ein vierteiliger Pendelzug vom Typ «Domino» rollte vom Bahnhof Richtung Abstellgleis G565. Plötzlich sprang er auf einer Weiche aus den Schienen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hervor.

Die Rekonstruktion zeigt eine Verkettung von zwei Fehlern. Ein Fahrdienstleiter vor Ort gab dem Lokführer per Handzeichen grünes Licht für die Weiterfahrt. Erst danach bemerkte er: Der Fahrweg führte nicht ins verlangte Gleis G565, sondern ins Nachbargleis.

Der Mann wollte den Fehler noch vor dem heranrollenden Zug korrigieren. Doch am Tastenkasten griff er daneben: Statt der falsch stehenden Weiche W543 stellte er irrtümlich die Weiche W564a um – ausgerechnet in dem Moment, als der Zug darüberfuhr. Weil sich die Weiche nicht in einer Endlage befand, entgleiste der Zug. Der Lokführer merkte es sofort und stoppte.

Vom Tastenkasten aus werden Weichen gesteuert. SUST

Verletzt wurde niemand. Der Steuerwagen wurde jedoch an der Seite stark beschädigt, ein Fahrleitungsmast in Schräglage gedrückt.

Kein Schutz vor Fehlgriff

Pikant: Die betroffenen Weichen waren erst 2023 von Hand- auf elektrisch ortsbediente Weichen umgerüstet worden. Eine technische Überwachung, die ein Umstellen unter einem fahrenden Zug verhindert, gibt es laut SUST auch nach dem Umbau nicht.

Der Übersichtsplan im Untersuchungsbericht zeigt, wo es zur Entgleisung kam. Sust

Konsequenzen in Form von Empfehlungen bleiben aus: Die SUST hat die Untersuchung eingestellt. Schuldige zu suchen, ist ohnehin nicht ihre Aufgabe. Die Aufgabe der SUST ist es, künftige Unfälle zu verhindern.

Doch genau das sei nicht mehr nötig: Das betroffene Weichensystem kommt in der Schweiz nur an wenigen Orten zum Einsatz, der präventive Nutzen einer vertieften Untersuchung wäre darum «sehr beschränkt».

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