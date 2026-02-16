  1. Privatkunden
Rettungskräfte im Einsatz Zug in Goppenstein VS entgleist – mehrere Verletzte

Sven Ziegler

16.2.2026

Der Zugverkehr in Goppenstein ist aktuell eingeschränkt. 
Der Zugverkehr in Goppenstein ist aktuell eingeschränkt. 
keystone

Am frühen Montagmorgen ist in Goppenstein VS ein Zug entgleist. Gemäss Kantonspolizei Wallis gibt es vermutlich verletzte Personen, Rettungskräfte stehen im Einsatz.

Sven Ziegler

16.02.2026, 07:52

16.02.2026, 07:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Goppenstein ist am Montag ein Zug entgleist.
  • Die Polizei spricht von «vermutlich verletzten Personen».
  • Rettungs- und Einsatzkräfte sind vor Ort, weitere Informationen sollen folgen.
Mehr anzeigen

In Goppenstein im Wallis ist es am Montagmorgen zu einer Zugentgleisung gekommen. Die Kantonspolizei Wallis teilt mit, dass ein Zug entgleist sei und «vermutlich Personen verletzt» worden seien.

Wie viele Menschen betroffen sind und wie schwer die Verletzungen ausfallen, ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte stehen im Goppenstein im Lötschental im Einsatz. Weitere Informationen zur Ursache des Unfalls oder zum betroffenen Zugtyp liegen bislang nicht vor.

Die Polizei kündigte an, weitere Details zu veröffentlichen. 

Bist du vor Ort oder weisst mehr zu dieser Geschichte? Melde dich bei uns. Dein direkter Draht zur blue News Redaktion erfolgt hier unter der Nummer +41 79 282 27 12.

+++ Update folgt +++

