Das Auto wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Kapo SZ

In Wollerau SZ ist ein Auto auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Der 88-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden unterbrochen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Am Donnerstagabend ist es in Wollerau im Kanton Schwyz zu einem gefährlichen Zwischenfall an einem Bahnübergang gekommen. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, blieb ein 88-jähriger Autofahrer aufgrund stockenden Kolonnenverkehrs auf den Gleisen der Hauptstrasse stehen.

Als sich die Bahnschranken senkten, konnte der Mann sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig von den Schienen wegfahren. Er verliess das Auto und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf erfasste ein herannahender Zug das Fahrzeug, obwohl der Lokführer eine Notbremsung eingeleitet hatte.

Durch die Kollision wurde das Auto mehrere Meter über die Gleise mitgerissen und kam schliesslich aufrecht an einer Lärmschutzwand zum Stillstand. Personen wurden keine verletzt. Laut Polizei entstand jedoch erheblicher Sachschaden am Auto, an der Zugskomposition sowie an der Bahninfrastruktur.

Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es im Feierabendverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Bahnstrecke zwischen Wollerau und Samstagern blieb für rund drei Stunden gesperrt, für Reisende wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Kantonspolizei Schwyz zu melden.