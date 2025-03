Zum Unfall kam es direkt an der Hochdorfstrasse. Polizei Luzern

Am Donnerstag ist es an der Hochdorfstrasse in Ballwil LU zu einer Kollision zwischen einem Zug und einer Fussgängerin gekommen. Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen.

Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ereignete sich beim Fussgängerübergang an der Hochdorfstrasse in Ballwil eine Kollision zwischen einer S-Bahn (S9) und einer Fussgängerin.

Die 29-jährige Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Wie es zur Kollision gekommen ist, wird derzeit ermittelt.Die Zugstrecke war unterbrochen. Der Bahnverkehr zwischen Hochdorf und Emmenbrücke Gersag wurde mit Bahnersatzbussen geführt.

Die Dorfstrasse war gesperrt und auf der Kantonsstrasse wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Die Strassensperrungen wurden kurz nach 15.30 Uhr aufgehoben. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Oberseetal.