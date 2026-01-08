Die Zuger Polizei rückte am Mittwochabend zu einem Unfall aus. (Symbolbild) sda

In Oberwil bei Zug ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wollte seinen Hund aus dem Gleisbereich holen – kurz darauf wurden beide von einem Zug erfasst.

Wie die Zuger Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 20.15 Uhr. Ein 40-jähriger Mann begab sich demnach in den Gleisbereich, um seinen Hund zurückzuholen, der zuvor auf die Schienen gerannt war.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein aus der Stadt Zug kommender Zug. In der Folge wurden sowohl der Mann als auch der Hund vom Zug erfasst.

Verspätungen im Bahnverkehr

Durch den Aufprall wurde der Mann weggeschleudert. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der Hund erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Es kam zu Verspätungen, die Fahrgäste des betroffenen Zuges mussten ihre Reise mit einem anderen Zug fortsetzen.

Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen der Zuger Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug, Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug sowie der SBB.