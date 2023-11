Die Stadt Zug, Hauptsitz des Biotechnologie-Unternehmens Crispr Therapeutics. (Symbolbild) KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Tiefsteuerkanton Zug kann die Steuern senken. Die Zugerinnen und Zuger haben am Sonntag dem Vorhaben mit einem Ja-Stimmenanteil von 72,3 Prozent deutlich zugestimmt.

Zug sagt deutliche Ja zu einer Steuersenkung: 23'201 Personen stimmten am Sonntag für die achte Steuergesetzrevision, die 2024 in Kraft treten soll. 8892 lehnten sie ab. Das macht einen Ja-Anteil von 72,3 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 42,2 Prozent.

Das Kantonsparlament hatte im Juli das Behördenreferendum gegen die Steuergesetzrevision ergriffen. Grund für die Revision, die 2024 in Kraft treten soll, ist die gute finanzielle Lage des Kantons Zug. Alleine die Staatsrechnung 2022 schloss mit einem Plus von 332 Millionen Franken und damit einmal mehr in Rekordhöhe ab.

Die Steuergesetzrevision sieht unter anderem vor, die Abzüge für Kinderbetreuung zu erhöhen und die Vermögenssteuer zu senken. Ausserdem wird der Einkommenssteuertarif angepasst und die persönlichen Abzüge bleiben unbefristet erhöht.

we, sda