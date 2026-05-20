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Aus nach 132 Jahren Zuger Traditionsfirma schliesst per sofort – 80 Mitarbeiter verlieren Job

Dominik Müller

20.5.2026

Der Hauptsitz der Hans Hassler AG in Zug.
Der Hauptsitz der Hans Hassler AG in Zug.
Google Street View

Die traditionsreiche Hans Hassler AG ist konkurs. Mitarbeitende mussten das Gebäude kurzfristig verlassen und ihre Firmenzugänge abgeben. Als Gründe nennt der Inhaber starken Konkurrenzdruck und sinkende Margen.

Redaktion blue News

20.05.2026, 16:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Hans Hassler AG aus Zug ist überraschend in Konkurs gegangen.
  • Rund 80 Mitarbeitende sind betroffen.
  • Angestellte mussten das Firmengebäude sofort verlassen, nachdem das Konkursamt den Standort versiegelt hatte.
Mehr anzeigen

Für die Mitarbeitenden der Hans Hassler AG in Zug kam das Aus überraschend: Am Dienstagnachmittag mussten sie ihre Firmenbadges und Autoschlüssel abgeben, persönliche Sachen packen und das Gebäude sofort verlassen, wie der «Blick» berichtet.

Kurz darauf wurde der Eingang durch das Konkursamt versiegelt. «Wir sind komplett vom Konkurs überrascht», sagte ein Mitarbeiter anonym zu «Blick». Hinweise auf finanzielle Probleme habe es zuvor nicht gegeben.

Firmeninhaber Urs Steinegger bestätigte die Insolvenz der 1894 gegründeten Firma, die auf Bodenbeläge und Vorhänge spezialisiert war. Rund 80 Angestellte seien betroffen, erklärte der 73-Jährige gegenüber «Blick». Das Unternehmen führte neben dem Hauptsitz in Zug auch Standorte in Aarau, Kriens und Zürich.

«Es ist eine ruinöse Branche»

Als Gründe für den Konkurs nannte Steinegger den starken Konkurrenzdruck, tiefe Margen und die schwierige Lage in der Branche. «Niemand will in ein solches Geschäft Geld einschiessen. Es ist eine ruinöse Branche», sagte er. Besonders der Rückgang im Neubaugeschäft sowie die Konkurrenz durch Baumärkte hätten die Situation verschärft.

Die über 130 Jahre alte Firma hatte zuletzt versucht, sich mit Beratung, Montage und der Renovation historischer Parkettböden zu behaupten. Laut Steinegger scheiterten jedoch auch Bemühungen, neues Kapital zu beschaffen. Unklar bleibt derzeit, wie es mit der ebenfalls zu seiner Unternehmensgruppe gehörenden Parkett-Maier AG weitergeht.

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