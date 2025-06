Zugfahren bei 35 Grad, aber keine Klimaanlage – SBB reagiert

Im Raum Zürich fahren einige S-Bahnzüge ohne Klimaanlagen herum. KEYSTONE

«250 km/h, aber keine funktionierende Klimaanlage», spottete ein Nutzer unter einem SBB-Post auf Instagram. Laut Bahn laufen fast alle Anlagen – doch einige Züge fahren tatsächlich ohne Kühlung. Sie sind diesen Sommer wieder im Fahrplan markiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die meisten Schweizer Züge sind klimatisiert – laut Bahn funktionieren 98 Prozent der Anlagen, nur rund 20 Geräte fallen pro Tag aus.

Einzelne ältere Entlastungszüge ohne Kühlung sind in der SBB-App mit einem Thermometersymbol markiert.

Gekühlt wird auf maximal zehn Grad unter Aussentemperatur, stärkere Absenkungen sind nicht vorgesehen. Mehr anzeigen

In einem aktuellen Instagram-Post zeigt die SBB anlässlich der Frauen-EM, wie schnell Züge in der Schweiz, Finnland, Island und Norwegen unterwegs sind – und wie lang die Bahnnetze dieser Länder sind.

Wie oft bei solchen Posts blieb die Kommentarspalte nicht beim Thema: Ein Nutzer schrieb mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle in der Schweiz spöttisch: «250 km/h, aber keine funktionstüchtige Klimaanlage.»

Doch stimmt das?

Die SBB haben vor einigen Tagen einen kaum beachteten Beitrag aktualisiert, in dem Zahlen zu den Klimaanlagen in den Zügen geliefert werden. Und siehe da: Laut Bundesbahnen sind satte 98 Prozent aller Personenzüge mit Klimaanlagen ausgerüstet.

Die Bahn gibt offen zu, dass diese nicht immer rund laufen: Es gebe zwar 9100 Klimaanlagen, im Schnitt käme es aber zu rund 20 Störungen am Tag.

Einige Züge sind gar nicht klimatisiert

Gar nicht klimatisiert sind vor allem einzelne ältere Wagen, die als Entlastungszüge in den Hauptverkehrszeiten verkehren. Laut dem Konsumentenmagazin «Saldo» betrifft das vor allem Verbindungen im Raum Zürich, im Aargau und in der Ostschweiz.

Für solche Fälle liefert die SBB aber auch diesen Sommer einen Service:

Gibt es in einem Zug nur Lüftung und Heizung, aber keine Klimaanlage, so werden diese Verbindungen in der SBB-App und auf sbb.ch mit einem Thermometersymbol gekennzeichnet – unabhängig von der tatsächlichen Aussentemperatur. Das bleibt so fix bis Ende September, heisst es im «Saldo» weiter.

Klein, aber für manche Menschen wichtig: Das Thermometer-Symol zeigt an, dass der Zug ohne Klimaanlage verkehrt. Es wurde letztes Jahr getestet – dieses Jahr wird der Test wiederholt. Bild: Screenshot SBB App

Falls man trotz Klimaanlage schwitzt, kann das an besonders hohen Aussentemperaturen liegen. Wie stark in den Zügen gekühlt wird, ist genau geregelt:

Die Klimaanlagen sind so programmiert, dass sie die Innentemperatur auf drei bis maximal zehn Grad unter die gemessene Aussentemperatur absenken.

Was tun, wenn die Klimaanlage spinnt? Wenn die Klimaanlage in einem Zug mal nicht funktioniert, kann der Defekt der SBB gemeldet werden.

Das Formular befindet sich unter « Reklamationen und Beschwerden ». Dort unter «Meine Zugreise» die Kategorie «Temperatur (Klimaanlage/Heizung)» auswählen.

Gut zu wissen: Wer auf dem Handy im Browser beim Adressfeld nach «SBB Beschwerde» sucht, erhält bei Google den Link zum Formular oft als ersten Treffer. Mehr anzeigen

Mehr Kühlung gibt es bewusst nicht – laut SBB, um grosse Temperaturunterschiede zu vermeiden, die für viele Fahrgäste unangenehm sind. Auch der Energieverbrauch soll so begrenzt werden.

Immerhin: Für kleinere Anpassungen kann das Zugpersonal die Temperatur manuell um bis zu zwei Grad verändern. Laut SBB ist die Luft im Zug an heissen Tagen oft acht Grad kühler als draussen.

Wer es dennoch zu warm hat, kann sich an die Mitarbeitenden wenden – ob dieses die Temperatur tatsächlich anpasst, liegt jedoch in dessen Ermessen. Eine heruntergezogene Jalousie kann manchmal schneller für Erleichterung sorgen.

