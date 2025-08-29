  1. Privatkunden
Einschränkungen bis 12 Uhr Zugverkehr am Bahnhof Zürich Stadelhofen unterbrochen

Dominik Müller

29.8.2025

Am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist der Zugverkehr am Freitagmorgen bis mindestens 12 Uhr unterbrochen.
Am Bahnhof Zürich Stadelhofen ist der Zugverkehr am Freitagmorgen bis mindestens 12 Uhr unterbrochen.
Symbolbild: Keystone

Am Bahnhof Zürich Stadelhofen fahren am Freitagmorgen keine Züge mehr. Die Einschränkung dauert bis mindestens 12 Uhr.

Redaktion blue News

29.08.2025, 10:54

29.08.2025, 13:01

Update, 13 Uhr: Die Einschränkungen sind mittlerweile aufgehoben.

Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Stadelhofen ist unterbrochen. Der Grund dafür ist ein Personenunfall. Die Einschränkung dauert gemäss Störungsmeldung bis mindestens 12 Uhr.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S6, S7, S9, S11, S12, S15 und S16. Es sind gemäss SBB Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

Die SBB empfehlen Reisenden zwischen Zürich HB und Zürich Stadelhofen, auf die Trams der Linie 4 und 11 auszuweichen. Reisende zwischen Zürich HB und Zürich Tiefenbrunnen benützen die Trams der Linie 4. Reisende zwischen Zürich HB und Stettbach bieten die Trams der Linie 7 eine Alternative. Und Reisende zwischen Winterthur und Rapperswil SG reisen via Pfäffikon ZH.

