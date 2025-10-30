  1. Privatkunden
Es kommt zu Ausfällen und Umleitungen Zugverkehr zwischen Basel und Olten eingeschränkt

Dominik Müller

30.10.2025

Wer am Donnerstagmorgen von Olten aus reist, muss mit Verspätungen rechnen.
Keystone

Zwischen Basel SBB und Olten brauchen Reisende am Donnerstagmorgen Geduld. Wegen ausserordentlichen Bauarbeiten kommt es Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen.

Dominik Müller

30.10.2025, 08:38

Der Bahnverkehr auf der Strecke Basel SBB–Olten ist zwischen Sissach und Olten eingeschränkt. Der Grund dafür sind ausserordentliche Bauarbeiten, wie die SBB auf ihrem Betriebslage-Portal schreiben.

Die Einschränkung dauere bis ungefähr 12 Uhr. Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC3, IC6, IC21, IC61, IR26, IR27, IR37, S, S3 und S9.

Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten. Reisende zwischen Olten, Bahnhof und Sissach, Bahnhof sollen laut SBB Ersatzbusse nutzen.

Die Verbindung zwischen Zürich HB und Basel SBB ist hingegen gewährleistet. Die Züge der Linie IR36 sind von der Störung nicht betroffen und fahren normal. Zusätzlich fährt jede Stunde ein IC3 respektive ein TGV.

