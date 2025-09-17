  1. Privatkunden
Keine Extramilliarde Ständerat lehnt Munitionskauf für Kampfjets ab

SDA

17.9.2025 - 09:08

Unter anderem für diese Luftverteidigungssysteme des Typs Bodluv MR der Schweizer Armee hätte für eine Milliarde Franken Munition beschafft werden sollen. (Archivbild)
Unter anderem für diese Luftverteidigungssysteme des Typs Bodluv MR der Schweizer Armee hätte für eine Milliarde Franken Munition beschafft werden sollen. (Archivbild)
Keystone

Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Zusatzmilliarde für Fliegerabwehrmunition verworfen. Trotz Warnungen vor Versorgungslücken setzte sich die Finanzbremse durch.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

17.09.2025, 09:08

17.09.2025, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ständerat hat wie zuvor der Nationalrat die Aufstockung des Rüstungsprogramms 2025 um eine zusätzliche Milliarde Franken für Fliegerabwehrmunition abgelehnt.
  • Gegner verwiesen auf die knappen Bundesfinanzen und plädierten für einen schrittweisen Ausbau der Munitionsbestände, während Befürworter auf Sicherheitslücken und Marktengpässe hinwiesen.
  • Mit 30 zu 13 Stimmen setzte sich die Sparlinie durch; zusätzliche Kosten durch F-35-Beschaffung und 13. AHV-Rente wurden als Argumente gegen die «Munitionsmilliarde» genannt.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Armee erhält vom Bund keine zusätzliche Milliarde Franken für den Kauf von Fliegerabwehrmunition. Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat Nein gesagt zu einer Aufstockung des Rüstungsprogramms 2025 um diesen Betrag.

Damit setzte sich in den beiden Räten jene Ratsmitglieder durch, die auf die knappen Bundesfinanzen hinwiesen. Die Gegner argumentierten auch, es sei besser, wenn der Bund die Munitionsbestände kontinuierlich und in kleinen Schritten erhöhe.

Die Befürworterinnen und Befürworter sagten, angesichts der Bedrohungslage und der Engpässe auf dem Rüstungsmarkt sei es nötig, dass der Bund rasch Verträge für den Kauf von Munition abschliesse und sich so Lieferungen sichere.

Im Ständerat stimmten am Mittwoch 13 Ratsmitglieder für die «Munitionsmilliarde» und 30 dagegen. Das Rüstungsprogramm 2025 ist Teil der Armeebotschaft 2025, über welche der Ständerat debattierte.

Der Antrag, das Rüstungsprogramm 2025 aufzustocken, kam von der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats (SiK-S). Präsidentin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) sagte, es gelte, die Durchhaltefähigkeit der Armee zu vergrössern und eine Lücke zu schliessen. Landesverteidigung ohne verlässliche Vorräte zu betreiben, sei «geradezu absurd».

Auch Brigitte Häberli-Koller (Mitte/TG) und Werner Salzmann (SVP/BE) sprachen sich für die Zusatzausgabe aus: Sie sei zur Sicherung des Landes nötig. Die finanziellen Bedenken verstehe er, sagte Salzmann.

Pascal Broulis (FDP/VD) sagte hingegen, die Schweiz müsse bereits Mehrkosten für den Kampfjet F-35 und die 13. AHV-Rente finanzieren. Der Weg, diese «Munitionsmilliarde» über das Rüstungsprogramm einzufordern, sei falsch, sagte Josef Dittli (FDP/UR). Auch Bundesrat Martin Pfister sagte, der finanzielle Handlungsspielraum fehle.

