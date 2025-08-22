Zuzüger beschweren sich – Gemeinde stellt Kirchenglocken ab

Die reformierte Kirche in Effretikon. Bild: Keystone

Ab 1. September verstummen die Glocken der reformierten Kirche im Zentrum von Effretikon ZH während der Nachtstunden. Die Kirchgemeinde reagiert damit auf Anfragen von Anwohnerinnen und Anwohnern – in Illnau und Kyburg bleibt das Geläute unverändert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kirchgemeinde Illnau-Effretikon passt die Läutordnung für den Standort Effretikon an.

Zwischen 22.01 und 6.59 Uhr schweigen die Glocken der Betonkirche künftig.

In Illnau und Kyburg bleibt der nächtliche Stundenschlag bestehen. Mehr anzeigen

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Illnau-Effretikon zieht Konsequenzen aus den anhaltenden Diskussionen um das Glockengeläute. Ab dem 1. September werden die Glocken der markanten Betonkirche im Zentrum von Effretikon zwischen 22.01 und 6.59 Uhr nicht mehr zu hören sein.

Damit reagiert die Kirchenpflege auf vermehrte Anfragen aus der Bevölkerung, die sich eine ruhigere Nacht wünschte, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet

Auslöser war eine Onlinebefragung, an der sich 326 Personen beteiligten. 58 Prozent sprachen sich für das bisherige Geläut aus, 42 Prozent – vor allem aus Effretikon – verlangten jedoch eine Reduktion, insbesondere während der Nachtstunden. Diese Stimmen gaben nun den Ausschlag für die Anpassung.

In Illnau und in der Aussenwacht Kyburg bleibt alles beim Alten. Dort schlägt die Uhr weiterhin jede Stunde, auch nachts. Die Kirchenpflege begründet die unterschiedliche Regelung mit den verschiedenen Gegebenheiten: Während Effretikon stark verdichtet ist und neuer Wohnraum entsteht, sei die Situation in den dörflicheren Teilen der Kirchgemeinde anders.

Gemeinde sucht den Mittelweg

Die Umfrage zeigte auch, welche Bedeutung das Glockengeläut für die Bevölkerung hat. Viele verbinden es mit Tradition, Heimat und Kulturerbe, andere sehen es als Zeitansage und Orientierung. Doch immerhin 83 Teilnehmende bezeichneten das Läuten schlicht als Lärm. Auch über andere Punkte wie die Länge des Einläutens von Gottesdiensten oder das Bestattungsläuten wurde diskutiert.

Mit der neuen Regelung will die Kirchenpflege einen Mittelweg gehen: «Die Glocken bleiben in ihrem Charakter und ihrer Bedeutung erhalten – sie erklingen aber bewusster, rücksichtsvoller und angepasst an das heutige Leben», heisst es in der Mitteilung. Damit soll die Nachtruhe im städtischen Effretikon gestärkt werden, ohne die kirchliche Tradition ganz aufzugeben.