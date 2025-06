Zwangsausschaffung von Familie erschüttert Luzern

Der letzt Satz: "Wie viel Menschlichkeit kann sich ein Land leisten?" kurz beantwortet: Die Familie wurde respektvoll aufgenommen und nicht an der Grenze zurückgewiesen, versorgt (evtl. noch Zähne und Verletzungen/Krankheiten behandelt), finanziert und der Asylantrag wurde sicherlich sehr sorgfältig geprüft ob die Zulassung begründet ist oder ob das Wirtschaftsflüchtlinge, Verbrecher oder sonstig dem Volk unzumutbare Menschen sind. Sie bekamen sogar die Möglichkeit nach der endgültigen Entscheidung vom Staat bezahlt selbst auszureisen, wo sie sich aber hingegen dafür entschieden zu "trötzele". Und nun hat der Rechtsstaat durchgegriffen, also ist doch alles übermenschlich verlaufen.

Hidaefdof86 @Hidaefdof86 : Wenn es so respektvoll abgelaufen ist, wie es für eine Schweizer Mutter mit Schweizer Kindern auch in Gegenrichtung aus Ostanatolien völlig in Ordnung wäre, dann bin ich bei Ihnen.

Emil

Wieso wird der Grund der Familie aus der Türkei für ein Asylgesuch nicht erwähnt, oder habe ich etwas übersehen ? Hier wird das Verhalten über die Ausschaffung angeprangert und ziemlich massiv angegriffen. Bekam die anscheinend in psychologischer Behandlung, junge Mutter das 9Mnt. alte Kind in der Schweiz? Der 10j. Junge war auch in therap. Behandlung. Sie sei mittellos, war dies der Grund zur Reise in die Schweiz? Wieso ist sie mit Famile nicht beim Mann, sonder bei einem Freund in der Türkei. Leider empfinde ich eine riesen Verantwortungslosigkeit von Eltern, ihren 3 Kinder gegenüber. Mit diesen Kenntnissen würde ich mir nie das Recht nehmen, über diese Ausschaffung zu urteilen.