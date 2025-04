Die Kantonspolizei Bern ist am Dienstag aufgrund eines Unfalls in einem Tunnel in Worb ausgerückt. Symbolbild: Keystone

Am Dienstagnachmittag ist es in Worb BE zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt, eine dritte Person verstarb später im Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unfall in Worb BE hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert.

Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Mehr anzeigen

Am Dienstag, kurz vor 16.15 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Worb BE im Wislen Tunnel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen sei.

Demnach war eine Autolenkerin auf der Rubigenstrasse unterwegs, bog im Kreisverkehr rechts auf die Worblenstrasse ein und geriet danach im Wislen Tunnel aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Die beiden Autolenkerinnen wurden beim Unfall schwer verletzt und nach der Erstbetreuung vor Ort mit zwei Ambulanzen ins Spital gefahren. Die Beifahrerin des von Worb herkommenden Autos wurde in kritischem Zustand mit einer dritten Ambulanz ins Spital gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Es bestehen konkrete Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die Identifikation steht indes noch aus.

Infolge der Unfall- und Bergungsarbeiten musste der Wislen Tunnel für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Worb und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern erstellt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.