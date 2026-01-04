Bei einem Verkehrsunfall in Mumpf sind am Samstagabend fünf Personen verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos.
Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf der Baslerstrasse zwischen Mumpf und Stein AG. Aus noch ungeklärten Gründen prallten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eines der Autos und blieb auf dem Dach liegen.
Alle fünf Beteiligten erlitten Verletzungen. Über deren Schweregrad machte die Polizei keine weiteren Angaben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Die Baslerstrasse war während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Die genaue Ursache des Unfalls wird von der Polizei abgeklärt.