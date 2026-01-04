  1. Privatkunden
Crash bei Mumpf AG Zwei Autos kollidieren frontal – fünf Verletzte

Sven Ziegler

4.1.2026

Eines der Autos kam auf dem Dach zum Stillstand.
Eines der Autos kam auf dem Dach zum Stillstand.
Kapo Aargau

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Samstagabend in Mumpf AG fünf Personen verletzt worden. Ein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Redaktion blue News

04.01.2026, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mumpf AG kam es am Samstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos.
  • Fünf Personen wurden verletzt, ein Fahrzeug überschlug sich.
  • Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht.
Mehr anzeigen

Bei einem Verkehrsunfall in Mumpf sind am Samstagabend fünf Personen verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf der Baslerstrasse zwischen Mumpf und Stein AG. Aus noch ungeklärten Gründen prallten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eines der Autos und blieb auf dem Dach liegen.

Alle fünf Beteiligten erlitten Verletzungen. Über deren Schweregrad machte die Polizei keine weiteren Angaben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Baslerstrasse war während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Die genaue Ursache des Unfalls wird von der Polizei abgeklärt.

