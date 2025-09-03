  1. Privatkunden
Baar ZG Bagger stürzt in Tiefe – zwei Arbeiter lebensgefährlich verletzt

SDA

3.9.2025 - 11:54

Ein Baubagger stürzte aus noch zu klärenden Gründen rund zehn Meter in die Tiefe und verletzte dabei zwei Bauarbeiter.
Ein Baubagger stürzte aus noch zu klärenden Gründen rund zehn Meter in die Tiefe und verletzte dabei zwei Bauarbeiter.
Keystone

Auf einer Baustelle in Baar ZG hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Baubagger stürzte rund zehn Meter in die Tiefe – zwei Arbeiter wurden dabei lebensbedrohlich verletzt.

Keystone-SDA

03.09.2025, 11:54

03.09.2025, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Baar ZG ist ein Baubagger samt Gerüst rund zehn Meter abgestürzt
  • Zwei Bauarbeiter im Alter von 41 und 57 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt
  • Beide Männer wurden mit Helikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen
Mehr anzeigen

Bei Abbrucharbeiten auf einer Baustelle in Baar ZG sind am Mittwochmorgen zwei Bauarbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baubagger mit Zusatzgerüst war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 41-Jährige und der 57-Jährige wurden nach der Erstversorgung durch den Zuger Rettungsdienst mit Rettungshelikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Untersuchungen.

