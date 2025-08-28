  1. Privatkunden
Noch Notruf abgesetzt Zwei Bergsteiger nach Rettungs-Versuch tot aufgefunden

Sven Ziegler

28.8.2025

Das Weissmies im Wallis mit einer Höhe von 4013 Metern über Meer.
Das Weissmies im Wallis mit einer Höhe von 4013 Metern über Meer.
sda

Am Weissmies im Wallis sind zwei Bergsteiger ums Leben gekommen. Die Männer wurden nach mehreren Tagen Suche tot aufgefunden.

Sven Ziegler

28.08.2025, 13:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Alpinisten stürzten am Weissmies auf rund 3950 Metern Höhe ab.
  • Trotz sofortiger Alarmierung konnten sie tagelang nicht gefunden werden.
  • Am 26. August wurden die Männer tot geborgen, die Identifikation läuft.
Mehr anzeigen

Am Weissmies im Simplon-Gebiet hat sich ein tödlicher Bergunfall ereignet. Wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, waren zwei Alpinisten am 22. August 2025 beim Abstieg auf rund 3950 Metern Höhe unterwegs, als einer von ihnen aus noch ungeklärten Gründen stürzte.

Der Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Mehrere Suchflüge von Air Zermatt, der Rega und der kantonalen Rettungsorganisation blieben zunächst jedoch erfolglos.

Erst am 26. August gelang es den Einsatzkräften, die beiden Männer im Gelände zu lokalisieren. Für sie kam jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Die formelle Identifikation der Opfer ist laut Polizei noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eröffnet.

