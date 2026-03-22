Fenster eingeschlagen Zwei Einbruchversuche in Gais und Herisau – Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Petar Marjanović

22.3.2026

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat einen Schweizer (21) festgenommen.
KEYSTONE

In Gais und Herisau haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag versucht, in Geschäfte einzubrechen. Vier Stunden nach dem ersten Alarm konnte die Polizei einen 21-jährigen Verdächtigen stellen.

In der Nacht auf Freitag, 21. März, hat es in Gais und Herisau zwei Einbruchversuche gegeben. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, warf in Gais AR kurz vor 3 Uhr eine unbekannte Person die Scheibe eines Geschäfts ein und versuchte, durch das Fenster einzudringen. Als der Alarm losging, flüchtete der Täter.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte rund vier Stunden später einen 21-jährigen Schweizer in Gais festnehmen. Ob er für den Einbruchversuch verantwortlich ist, muss noch abgeklärt werden.

Bei einem zweiten Vorfall kurz nach 5 Uhr in Herisau schlug eine unbekannte Person mit Gewalt gegen die Scheibe eines Einkaufsgeschäfts, konnte aber nicht ins Gebäude eindringen. Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht.

