Bei einem Gleitschirm-Tandemflug am Clariden in den Glarner Alpen sind ein Mann und eine Frau tödlich verunglückt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in den Glarner Alpen, als ein Gleitschirm-Tandemflug am Clariden tödlich endete. Ein 51-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau kamen dabei ums Leben. Die genauen Umstände des Absturzes sind noch unklar und werden derzeit untersucht.

Die Kantonspolizei Uri, die am Unfallort im Einsatz war, berichtete, dass das Tandem bereits kurz nach dem Start in Schwierigkeiten geriet. Der Absturz ereignete sich schliesslich an der Nordwand des Clariden. Die Bundesanwaltschaft hat die Leitung der Ermittlungen übernommen, während die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle die Unfallursache untersucht.

Der Clariden, ein markanter Berg in den Glarner Alpen, liegt an der Grenze zwischen den Kantonen Uri und Glarus. Diese Region ist bekannt für ihre beeindruckende Landschaft und zieht viele Gleitschirmflieger an. Der tragische Vorfall wirft nun Fragen zur Sicherheit und den Bedingungen für Gleitschirmflüge in diesem Gebiet auf.

liku, sda