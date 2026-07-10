Die markanten Grillwagen des konkursen Güggeli-Express erhalten eine zweite Chance: Zwei ehemalige Fahrzeuge wurden an der Konkursversteigerung gekauft und sollen bald wieder im Einsatz stehen.

Der Güggeli-Express ging im vergangenen Februar zum zweiten Mal Konkurs.

Nach dem Konkurs Zwei Grillwagen des Güggeli-Express finden neue Besitzer

Darum geht’s Die markanten Grillwagen des Güggeli-Express kehren teilweise auf die Strassen zurück. Zwei Franchise-Partner von Natura Güggeli haben bei der Konkursversteigerung je ein Fahrzeug gekauft.

Natura Güggeli und Guet's Güggeli verzichteten selbst auf einen Kauf. Beide begründeten dies mit dem schlechten Zustand der angebotenen Fahrzeuge.

Der Güggeli-Express stellte nach dem zweiten Konkurs im Februar den Betrieb ein. Die früheren Standorte wurden grösstenteils von Konkurrenten übernommen. Zusammenfassung erstellt mit

Die markanten Grillwagen des konkursen Güggeli-Express sind bald wieder auf den Strassen unterwegs – allerdings nicht mehr unter dem bisherigen Namen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, haben zwei Franchise-Partner des Konkurrenten Natura Güggeli bei der Konkursversteigerung je ein Grillfahrzeug ersteigert.

Natura Güggeli selbst habe keine Fahrzeuge gekauft. Das Material sei grösstenteils in schlechtem Zustand gewesen, sagt Geschäftsleiter Andi Schmal gegenüber der Zeitung. Auch Konkurrent Guet's Güggeli verzichtete laut Geschäftsführer Josef Grob auf einen Kauf.

10'000 Feuchttücher mit Firmenlogo

Die frühere Geschäftsführerin des Güggeli-Express, Karin Suter, wollte ebenfalls kein Fahrzeug übernehmen. Sie habe das Kapitel nach dem Konkurs abschliessen wollen und erhole sich derzeit von einem Rückenwirbelbruch sowie dem Stress der vergangenen Monate, erklärt sie dem «Tages-Anzeiger».

Lediglich rund 10'000 Feuchttücher mit dem Firmenlogo möchte sie noch verschenken oder spenden, damit sie nicht entsorgt werden müssen.

Der Güggeli-Express war im Februar nach einem zweiten Konkurs geschlossen worden. Die früheren Standplätze wurden inzwischen grösstenteils von Konkurrenten übernommen.

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