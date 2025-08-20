  1. Privatkunden
Mühlemann und Vincenz-Stauffacher Duo kandidiert für Co-Parteipräsidium der FDP

SDA

20.8.2025 - 18:07

Staenderat Benjamin Muehlemann und Nationalraetin Susanne Vincenz-Stauffacher kandidieren für ein Co-Präsidium der FDP Schweiz. ()
Keystone/Gian Ehrenzeller

Benjamin Mühlemann und Susanne Vincenz-Stauffacher kandidieren für ein Co-Parteipräsidium der FDP. Das gaben der Glarner Ständerat und die St. Galler Nationalrätin vor den Medien bekannt.

20.08.2025, 18:07

20.08.2025, 18:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Benjamin Mühlemann und Susanne Vincenz-Stauffacher haben ihre Kandidatur für das Parteipräsidium der FDP Schweiz bekanntgegeben.
  • Der Glarner Ständerat und die Nationalrätin aus St. Gallen kandidieren als Duo, weil zwei Personen mit deckungsgleichen Positionen doppelte Power bedeuteten, wie sie den Medien sagten.
  • FDP-Parteipräsident Thierry Burkart tritt im Oktober zurück.
Mehr anzeigen

Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann und die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher kandidieren für ein Co-Parteipräsidium der FDP Schweiz, wie sie in Mollis GL vor Medien bekanntgaben. Dies wurde am Mittwoch nach Ablauf der Anmeldefrist bekannt.

Die 58-jährige Vincenz-Stauffacher war früher Präsidentin der FDP-Frauen. Mühlemann sitzt seit eineinhalb Jahren im Ständerat. Der 46-Jährige hat sich seither in der kleinen Kammer einen Namen gemacht. Zuvor war er Regierungsrat und Landammann des Kantons Glarus.

Es komme zum Co-Präsidium, weil zwei Personen mit deckungsgleichen Positionen doppelte Power bedeuteten, sagten die beiden auf dem Gelände des eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (ESAF) in Mollis. Vincenz-Stauffacher wolle einen Fuss in ihrem angestammten Beruf als Anwältin behalten, wie sie weiter sagte.

Auch Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi will antreten

Im Vorfeld der Anmeldefrist waren mehrere Nachfolger im Gespräch, darunter der Neuenburger Damien Cottier. Der 50-Jährige amtet als Fraktionspräsident der Partei und sitzt seit 2019 im Nationalrat. Auch Ständerat Matthias Michel war im Gespräch.

Am Mittwoch meldete zudem Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi seine Kandidatur für das FDP-Parteipräsidium an. Seine Kandidatur dürfte chancenlos sein, da er nicht mehr Parteimitglied ist.

FDP-Parteipräsident Thierry Burkart tritt im Oktober zurück. Eine parteiinterne Findungskommission kümmerte sich um seine Nachfolge und nahm bis Mittwoch Kandidaturen entgegen.

