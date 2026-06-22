In der südfranzösischen Stadt Carpentras sind am Montagnachmittag zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren ums Leben gekommen. Die Kinder wurden leblos im Auto ihrer Mutter entdeckt, das in der Garage des Familienhauses geparkt war, wie «La Provence» schreibt.
Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 13.10 Uhr alarmiert. Trotz umgehender Reanimationsversuche konnten die Einsatzkräfte das Leben der beiden Kinder nicht mehr retten. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die Kinder in dem stark aufgeheizten Fahrzeug und erlitten einen Herzstillstand.
Unklar ist derzeit, wie die Kinder in das Auto gelangten und wie lange sie sich darin aufhielten. Medienberichten zufolge könnten die Geschwister ohne Wissen ihrer 33-jährigen Mutter in das Fahrzeug gestiegen sein. Die genauen Umstände werden derzeit von den Behörden untersucht. Feuerwehr und Polizei waren auch am Nachmittag noch vor Ort.