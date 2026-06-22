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Frankreich Zwei Kinder sterben in überhitztem Auto

Lea Oetiker

22.6.2026

Kinder und Babys im Auto zu vergessen, kann an heissen Tagen tragische Konsequenzen haben. Wie in diesem Fall in Frankreich. (Symbolbild)
Kinder und Babys im Auto zu vergessen, kann an heissen Tagen tragische Konsequenzen haben. Wie in diesem Fall in Frankreich. (Symbolbild)
IMAGO/Bihlmayerfotografie

Zwei Kleinkinder sind am Montag in Frankreich, in Carpentras, tot in einem überhitzten Auto in der Garage ihres Elternhauses gefunden worden.

Lea Oetiker

22.06.2026, 16:04

22.06.2026, 16:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Carpentras (Frankreich) sind zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren am Montag leblos in einem Auto in der Garage ihres Hauses gefunden worden.
  • Trotz Reanimationsversuchen starben beide noch vor Ort.
  • Die Polizei ermittelt, wie die Kinder in das aufgeheizte Fahrzeug gelangten und wie lange sie darin eingeschlossen waren.
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In der südfranzösischen Stadt Carpentras sind am Montagnachmittag zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren ums Leben gekommen. Die Kinder wurden leblos im Auto ihrer Mutter entdeckt, das in der Garage des Familienhauses geparkt war, wie «La Provence» schreibt.

Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 13.10 Uhr alarmiert. Trotz umgehender Reanimationsversuche konnten die Einsatzkräfte das Leben der beiden Kinder nicht mehr retten. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die Kinder in dem stark aufgeheizten Fahrzeug und erlitten einen Herzstillstand.

Unklar ist derzeit, wie die Kinder in das Auto gelangten und wie lange sie sich darin aufhielten. Medienberichten zufolge könnten die Geschwister ohne Wissen ihrer 33-jährigen Mutter in das Fahrzeug gestiegen sein. Die genauen Umstände werden derzeit von den Behörden untersucht. Feuerwehr und Polizei waren auch am Nachmittag noch vor Ort.

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