Ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger sind am Donnerstagmorgen in Oberengstringen ZH tödlich verunglückt. Das Motorrad hatten sie zuvor gestohlen. Kurz vor dem Unfall hatte die Polizei den Lenker zum Anhalten aufgefordert.

Darum geht’s Zwei Männer sind am Donnerstagmorgen bei einem Motorradunfall in Oberengstringen ums Leben gekommen.

Der Lenker hatte zuvor andere Fahrzeuge links und rechts überholt und ein Haltesignal der Polizei erhalten.

Das Motorrad war in der Nacht im Kanton Zug gestohlen worden. Zusammenfassung erstellt mit

Zwei Männer sind am frühen Donnerstagmorgen in Oberengstringen ZH tödlich verunglückt. Der 25-jährige Lenker und sein 26-jähriger Mitfahrer waren auf einem Motorrad unterwegs, das in der Nacht zuvor im Kanton Zug gestohlen worden war.

Kurz vor 6 Uhr fiel das Motorrad einem Mitarbeiter der Kantonspolizei Zürich auf der A3 bei Urdorf auf. Der Lenker überholte andere Fahrzeuge links und rechts und trug keinen Helm. Sein Mitfahrer war mit einem Helm unterwegs. Der Polizist forderte den Fahrer mit Matrix-Leuchte und Sondersignalen zum Anhalten auf.

Der Motorradfahrer verliess die A1H in Richtung Zürich beim Rastplatz Oberengstringen. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte das Motorrad dort einen Randstein. Der Lenker verlor die Kontrolle und prallte seitlich gegen einen abgestellten Anhänger.

Anschliessend schlitterten die beiden Männer unter einen parkierten Lastwagen. Sie erlitten tödliche Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um zwei Algerier im Alter von 25 und 26 Jahren.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem mutmassliches Deliktsgut sicher. Woher dieses stammt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft klären nun den genauen Unfallhergang ab.