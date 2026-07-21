Am Sonntagnachmittag ist ein Mann mit dem Stand Up Paddle auf der Aare verunfallt. Drittpersonen konnten den leblosen Mann an Land bringen. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb er noch vor Ort.

Die beiden Männer befanden sich auf Höhe des Stauwehrstegs Engehalde auf der Aare.

Tödlicher Unfall in Bern Zwei Männer geraten mit Stand Up Paddles auf Aare in Not – einer stirbt

Am Sonntag, kurz nach 13.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach zwei Personen in der Aare in Not seien. Gemäss Polizeimeldung befanden sich zwei Männer auf Höhe des Engehalde-Stauwehrstegs in der Stadt Bern mit Stand Up Paddles (SUP) auf der Aare.

Einer der Männer geriet wenig später in Schwierigkeiten. Als der zweite Mann seinem Kollegen helfen wollte, geriet auch dieser in Not. Beide wurden in der Folge von der Strömung unter Wasser gezogen.

Während sich der eine selbstständig aus dem Wasser retten konnte, wurde der zweite Mann von Passanten auf Höhe des Felsenauviadukts aus dem Wasser gezogen. Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen des Ambulanzteams Erste Hilfe. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb die Person noch vor Ort.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen japanischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wurden Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.