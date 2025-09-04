  1. Privatkunden
Zwei Männer überfahren 35-Jährigen in Buchs SG

Philipp Dahm

4.9.2025

Die Kantonspolizei hat in Buchs SG zwei Männer festgenomen, die einen Landsmann mit Absicht überfahren haben sollen.
Die Kantonspolizei hat in Buchs SG zwei Männer festgenomen, die einen Landsmann mit Absicht überfahren haben sollen.
Symbolbild: Kapo SG

Sie sollen auf ihr Opfer im Auto gewartet haben – als der 35-Jährige einen Tankstellen-Shop in Buchs SG betreten will, rasen sie los und überfahren den Mann. Doch der Lenker und sein Beifahrer können verhaftet werden.

Philipp Dahm

04.09.2025, 08:59

04.09.2025, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 3. September wurde in Buchs SG ein 35-Jähriger an einer Tankstelle überfahren und verletzt.
  • Zwei Italiener wurden verhaftet: Sie sollen vorsätzlich gehandelt haben.
Mehr anzeigen

Am gestrigen Mittwoch gab es laut der Kantonspolizei St. Gallen einen Vorfall in Buchs: Ein Auto erfasst um kurz nach 12 Uhr an der Churerstrasse bei einer Tankstelle einen 35-Jährigen und verletzt ihn. 

Der Lenker flüchtet, wird aber kurz darauf zusammen mit einem Beifahrer verhaftet. Er soll vorsätzlich gehandelt habe: Die Staatsanwaltschaft der Kantons St. Gallen eröffnet ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen haben sich die beiden Italiener in ihrem Auto bei einer Baustelle an der Churerstrasse auf das Opfer gewartet. Als schliesslich der 35-jährige Landsmann sich angeschickt hat, den Tankstellenshop zu betreten, beschleunigte das Auto in dessen Richtung.

43-Jähriger und 36-Jähriger verhaftet

Das Opfer wurde frontal erfasst und verletzt in Spital eingeliefert. Die beiden Italiener liessen den Mann liegen und fuhren davon. Am Auto sowie im Bereich des Eingangs des Tankstellenshops entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, so die Kantonspolizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug festgestellt und angehalten werden. Dabei wurden zwei Männer, ein 43-jähriger Italiener ohne Wohnsitz in der Schweiz sowie sein 36-jähriger Landsmann mit Wohnsitz im Kanton Zürich, festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die mutmasslichen Beschuldigten zudem am Wohnort des Opfers dessen parkiertes Auto beschädigt hatten.

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren.

01.09.2025

