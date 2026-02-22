Am Samstagvormittag betritt ein vermeintlicher Kunde ein Schmuckgeschäft in der Nähe des Bahnhofs Burgdorf BE – «durch den gesicherten Eingang», wie die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau festhält. Unmittelbar auf ihn folgt ein Vermummter.
Die beiden gehören zusammen und greifen sofort nach Schmuckstücken, die sich hinter dem Verkaufstresen befinden. Einer der beiden Männer hält die Verkäuferin fest. Er verletzt sie dabei leicht.
Der eine habe ein dunkles Baseballcap getragen und gebrochen deutsch gesprochen haben. Der andere habe sein Gesicht hinter einer Maske verborgen und sich zudem eine Kapuze mit rotem Innenfutter über den Kopf gezogen, beschreibt die Verkäuferin später die beiden Räuber. Der Vermummte habe zudem weisse Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack mit weisser Aufschrift getragen. Beide Räuber seien rund 180 Zentimeter gross und schlank.
Täter entkommen trotz Polizeifahndung
Die Schmuckräuber verlassen wenig später das Geschäft mit mehreren roten Schachteln in den Händen und flüchten in Richtung Walkiweg, also vom Bahnhof weg.
Um 11.20 Uhr geht bei der Kantonspolizei Bern die Meldung vom Überfall ein. Sie leitet sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Trotzdem entkommen diese.
Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, die sich am späten Samstagvormittag in der Nähe des Schmuckgeschäfts befunden haben und etwas Verdächtiges beobachtet haben.
Sachdienliche Hinweise können der Polizei unter +41 31 303 26 31 mitgeteilt werden.