Das überfallene Schmuckgeschäft befindet sich laut Staatsanwaltschaft auf der Höhe des Bahnhofkreisels in Burgdorf. Screeshot Google Streetview

Zwei Männer überfallen am Samstagvormittag in Burgdorf BE ein Schmuckgeschäft. Dabei verletzen sie die Verkäuferin leicht. Trotz Fahndung der Kantonspolizei Bern, entkommen die Täter.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer haben am Samstagvormittag ein Schmuckgeschäft nahe dem Bahnhof Burgdorf BE überfallen, eine Verkäuferin leicht verletzt und mehrere Schmuckstücke entwendet.

Einer der Männer hat die Verkäuferin leicht verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sind die Verdächtigen entkommen, weshalb die Kantonspolizei Bern nun Zeugen sucht. Mehr anzeigen

Am Samstagvormittag betritt ein vermeintlicher Kunde ein Schmuckgeschäft in der Nähe des Bahnhofs Burgdorf BE – «durch den gesicherten Eingang», wie die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau festhält. Unmittelbar auf ihn folgt ein Vermummter.

Die beiden gehören zusammen und greifen sofort nach Schmuckstücken, die sich hinter dem Verkaufstresen befinden. Einer der beiden Männer hält die Verkäuferin fest. Er verletzt sie dabei leicht.

Der eine habe ein dunkles Baseballcap getragen und gebrochen deutsch gesprochen haben. Der andere habe sein Gesicht hinter einer Maske verborgen und sich zudem eine Kapuze mit rotem Innenfutter über den Kopf gezogen, beschreibt die Verkäuferin später die beiden Räuber. Der Vermummte habe zudem weisse Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack mit weisser Aufschrift getragen. Beide Räuber seien rund 180 Zentimeter gross und schlank.

Täter entkommen trotz Polizeifahndung

Die Schmuckräuber verlassen wenig später das Geschäft mit mehreren roten Schachteln in den Händen und flüchten in Richtung Walkiweg, also vom Bahnhof weg.

Um 11.20 Uhr geht bei der Kantonspolizei Bern die Meldung vom Überfall ein. Sie leitet sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Trotzdem entkommen diese.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, die sich am späten Samstagvormittag in der Nähe des Schmuckgeschäfts befunden haben und etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise können der Polizei unter +41 31 303 26 31 mitgeteilt werden.