Die Kantonspolizei Zug hat zwei Männer festgenommen, die mit einer erfundenen Notlage mehrere junge Menschen um Bargeld gebracht haben sollen. Auch im Aargau soll es zu Betrugsfällen gekommen sein.

Die Kantonspolizei Zug hat zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, zwischen dem 9. und 24. Januar mit einer erfundenen Geschichte und vorgetäuschten Rücküberweisungen im Kanton Zug mehrere junge Menschen um Bargeld gebracht zu haben. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Die Opfer haben dabei an Bankomaten Geld abgehoben und es den Tätern übergeben. Die Betrüger zeigten ihren Opfern auf dem Smartphone angebliche Belege für Rücküberweisungen – das Geld kam jedoch nie an. Die Betrugsmasche wird auch «Lost Traveller Scam» genannt.

Betrugsversuche auch in Baden

Die Zuger Polizei nahm die zwei Tatverdächtigen am 12. Februar in Steinhausen fest. Es handelt sich um zwei irische Staatsangehörige im Alter von 27 und 35 Jahren. In ihrem Auto mit britischen Kontrollschildern wurden zudem mehrere weitere Nummernschilder sichergestellt.

Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auch in Baden ist es laut der «Aargauer Zeitung» zu solchen Betrugsversuchen gekommen.

