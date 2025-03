Ueli Schmezer (SP) rückt in den Nationalrat nach. (Archivbild) sda

Seit Dienstag sitzt Ex-SRF-Moderator Ueli Schmezer im Nationalrat. Der 63-Jährige will sich dort vor allem für Konsumenten stark machen.

Der Nationalrat hat zwei neue Mitglieder aus dem Kanton Bern. Fabienne Stämpfli (GLP) und Ueli Schmezer (SP) haben am Dienstag das Amtsgelübde respektive den Amtseid abgelegt. Sie rutschen nach für Matthias Aebischer (SP) und Melanie Mettler (GLP).

Aebischer und Mettler sind im Herbst in die Berner Stadtregierung gewählt worden; sie traten ihre neuen Ämter Anfang Jahr an.

Mettlers Nachfolgerin Fabienne Stämpfli ist von Beruf Umweltingenieurin. Sie ist 32 Jahre alt und wohnt in Oberhofen am Thunersee. Im Parlament will sie sich laut einer Mitteilung der GLP vom Wochenende für die Anliegen junger Menschen einsetzen.

Neuer Berner SP-Nationalrat ist der 63-jährige frühere SRF-Mann Ueli Schmezer aus der Stadt Bern. Er war fast 25 Jahre lang das Gesicht der Sendung «Kassensturz», arbeitete insgesamt 37 Jahre bei SRF.

Gemäss einer Mitteilung der SP setzt der Journalist, Jurist, Dozent und Musiker die politischen Schwerpunkte bei den Rechten der Konsumentinnen und Konsumenten. Für diese wolle er sich auch im Nationalrat starkmachen.