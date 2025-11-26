  1. Privatkunden
Soldat erleidet Schock Zwei Armee-Boote stossen auf Genfersee zusammen

SDA

26.11.2025 - 10:26

Ein Boot der Motorbootkompanie 10 der Schweizer Armee, zu der die am Unfall beteiligten Schiffe gehören.
Ein Boot der Motorbootkompanie 10 der Schweizer Armee, zu der die am Unfall beteiligten Schiffe gehören.
Symbolbild: Keystone

Auf dem Genfersee hat sich eine Kollision zwischen zwei Patrouillenbooten der Schweizer Armee ereignet. Ein Soldat erlitt dabei einen Schock, ein weiterer brauchte medizinische Betreuung.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

26.11.2025, 10:26

Auf dem Genfersee sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Patrouillenboote der Schweizer Armee zusammengestossen. Beide Motorboote wurden dabei beschädigt. Ein Soldat erlitt einen Schock, ein zweiter musste medizinisch versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr während einer Übung zum Thema Abfangen von Schiffen, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Mittwoch mitteilt. Die Boote gehören zur Motorbootkompanie 10, die sich aktuell im Fortbildungsdienst befindet.

Bei dem Unfall sei kein Treibstoff ausgelaufen, hiess es weiter. Die Boote seien mittlerweile wieder in den Hafen zurückgebracht worden. Mehrere zivile Rettungsorganisationen standen im Einsatz. Die Militärjustiz habe eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.

