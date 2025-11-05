Die Kantonspolizei Aargau ermittelt derzeit zu den Umfallumständen. Kantonspolizei Aargau

Ein 66-jähriger Mann ist am Dienstagabend nach einer Kollision mit einer E-Bike-Fahrerin auf einem Radweg bei Gränichen AG ums Leben gekommen. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.

Ein Verkehrsunfall auf einem Radweg bei Gränichen AG forderte am Dienstagabend ein Menschenleben. Gegen 18 Uhr kollidierten zwei E-Bike-Fahrer auf dem Radweg neben der Oberfeldstrasse.

Ein 66-jähriger Mann war von Teufenthal in Richtung Gränichen unterwegs, eine 68-jährige Frau kam ihm entgegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zu einer seitlich-frontale Kollision zwischen den beiden Elektrovelos, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei heraus geht. Beide Fahrer stürzten schwer verletzt zu Boden.

Während die Frau mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde, musste der Mann aufgrund seiner kritischen Verletzungen per Rettungshelikopter in eine Spezialklinik geflogen werden. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb der 66-Jährige noch in der Nacht auf Mittwoch.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau wurde mit der Spurensicherung und der Rekonstruktion des Hergangs beauftragt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.