Vor Luzern verkeilen sich zwei Ruderboote ineinander und werden von der Strömung in die Reuss gezogen. An der Kappelbrücke bleiben sie hängen, die drei Ruderer gehen über Bord. Die Polizei rettet sie aus dem Wasser.

Stefan Michel

Zwei Sportruderboote kollidieren auf dem Vierwaldstättersee bei Luzern und verkeilen sich, wodurch sie manövrierunfähig werden.

Die starke Strömung der Reuss zieht die Boote bis zur Kappelbrücke, wo sie an den Brückenstützen hängen bleiben.

Drei Ruderer landen im Wasser, werden aber von der Polizei und rechtzeitig vor dem gefährlichen Reusswehr gerettet. Mehr anzeigen

Am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr kollidieren auf dem Vierwaldstättersee vor Luzern zwei Rennruderboote, berichtet die Luzerner Polizei. Dabei verkeilen sich die Boote und werden dadurch manövrierunfähig.

Die Havarie nimmt ihren Lauf. Wegen des Niederschlags der letzten Tage fliesst zurzeit besonders viel Wasser aus dem Vierwaldstättersee in die Reuss. Die Strömung ist entsprechend stark.

Und so zieht der Fluss die zwei verkeilten Boote in Richtung Kappelbrücke. Dort bleibt der Zweier und der Skiff (Einerruderboot) an den Brückenstützen hängen.

Wann die drei Ruderer über Bord gegangen sind, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Spätestens unter der Kappelbrücke muss dies der Fall gewesen sein.

Fusspatrouille und Wasserpolizei rettet Ruderer

Eine Fusspatrouille der Polizei sowie die Wasserpolizei eilen zu Hilfe und helfen den Sportlern aus dem Wasser. Ein Polizeitaucher hilft bei der Bergung der beiden Boote.

Wenig weiter unterhalb befindet sich das Reusswehr. Dort wäre es für die schwimmenden Ruderer richtig gefährlich geworden. So aber kommen sie mit dem Schrecken davon.

Die Polizei warnt vor der starken Strömung der Reuss. Deshalb sei besonders viel Abstand zur Seebrücke zu halten, wo der See in den Fluss fliesst.