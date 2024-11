Der Fahrer des BMWs wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. Kapo Thurgau

Am Sonntagabend kam es in Güttingen zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Dabei mussten fünf Personen in ein Spital gebracht werden. Zwei von ihnen mit schweren Verletzungen.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 24-jähriger Autofahrer verlor bei Güttingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen, während drei Kinder im zweiten Auto leicht verletzt wurden.

Die Strasse blieb mehrere Stunden gesperrt, um Spuren zu sichern und den Verkehr umzuleiten. Mehr anzeigen

Kurz vor 17 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer von Güttingen in Richtung Sommeri unterwegs. Höhe Vogelsang verlor er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 51-Jährigen, der in Richtung Güttingen fuhr.

Der 51-jährige Fahrer wurde schwerverletzt. Kapo Thurgau

Der 51-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Kreuzlingen gerettet werden. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Drei 10- bis 14-jährige Mädchen, die im Auto des 51-Jährigen mitfuhren, wurden leicht verletzt und ebenfalls zur Kontrolle hospitalisiert.

Für die Spurensicherung kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Die Feuerwehr sperrte die Strasse für mehrere Stunden und leitete den Verkehr um. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.