Zwei Senioren sind am Freitagabend bei einem Autounfall im Wallis gestorben. Sie kamen mit ihrem Auto von der Strasse ab.

zis/SDA SDA

Bei einem Autounfall in Orsières im Kanton Wallis sind am Freitagabend die 83-jährige Lenkerin sowie ihr 79-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Der Wagen war in einer Kurve von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergerollt.

Der Wagen überschlug sich dabei mehrmals, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die beiden Insassen seien auf der Stelle tot gewesen. Bei ihnen handelte es sich um zwei Schweizer.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr in der an Frankreich und Italien grenzenden Gemeinde, und zwar im oberen Dorfteil von Chamoille. In einer scharfen Rechtskurve sei das Fahrzeug dort aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen blieb nach dem Unfall schliesslich auf der Seite liegen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Unfallursache zu ermitteln.

zis/SDA