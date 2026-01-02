  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ermittlungen laufen Zwei Tote bei Wohnungsbränden im Kanton Luzern

SDA

2.1.2026 - 14:06

Die Luzerner Polizei informierte am Freitag. (Archivbild)
Die Luzerner Polizei informierte am Freitag. (Archivbild)
sda

Zwei Menschen sind bei Wohnungsbränden in Kriens und Horw LU ums Leben gekommen. Die Luzerner Polizei klärt die Brandursachen ab, wie sie am Freitag mitteilte.

Keystone-SDA

02.01.2026, 14:06

In Kriens brach der Brand am Neujahrstag gegen Mittag aus. Einsatzkräfte fanden beim Vorrücken in die Wohnung eine leblose Person. Die Identifikation des Todesopfers stand am Freitag noch aus. Rund 20 Personen wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die Untersuchung.

In Horw geriet eine Wohnung in der Nacht auf Freitag kurz nach 00.15 Uhr in Brand. Die Feuerwehr fand dort einen 73-jährigen Bewohner, der trotz sofortiger Reanimation noch vor Ort verstarb. Etwa 50 Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Horw auch die Feuerwehr Stadt Luzern, das Feuerwehrinspektorat sowie Rettungsteams des Dienstes 144 und ein Notarzt. Auch in diesem Fall ermittelt die Luzerner Polizei, die Staatsanwaltschaft Luzern führt die Untersuchung.

Meistgelesen

Italiens Aussenminister verrät Details zu Ermittlungen +++ Lausanne identifiziert 22 Brandopfer – «alle in kritischem Zustand»
Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar
Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Videos aus dem Ressort

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

In der Silvesternacht kommen die Krankenhäuser in Deutschland regelmässig an ihre Grenzen – so auch das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. O-Ton Stefanie Kerstens, Radiologie Assistentin: «In der Silvesternacht jetzt haben wir immer viele Böllerverletzungen und unter anderem sieht man es ja, hier ist schon ein starkes Ausmass an der Verletzung, da fehlt schon sämtliche Finger, sowas sieht man öfters.»

01.01.2026

Tragische Bilanz: Verletzte und Tote an Silvester

Tragische Bilanz: Verletzte und Tote an Silvester

Deutschland feiert den Jahreswechsel, doch nicht überall bleibt es friedlich. In vielen Städten kommt es zu Angriffen auf Einsatzkräfte, und es gibt Tote sowie Verletzte. In Bielefeld verlieren zwei 18-Jährige ihr Leben bei Unfällen mit selbstgebauter Pyrotechnik. In der Nähe von Rostock erleidet ein 14-Jähriger durch einen explodierten Böller eine schwere Verletzung und verliert seine linke Hand. In Leipzig wird ein 16-jähriges Mädchen beim Versuch, einen in Deutschland nicht zugelassenen Silvesterböller zu entzünden, schwer an der Hand verletzt.

01.01.2026

MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

MTV ohne M: Der Musiksender MTV Germany streicht mit dem Beginn von 2026 Musikvideos aus seinem Programm.

01.01.2026

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Notaufnahme am Limit: Dutzende Böller-Verletzte in Berlin

Tragische Bilanz: Verletzte und Tote an Silvester

Tragische Bilanz: Verletzte und Tote an Silvester

MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Brand. 14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt

Brand14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt

Brand. Waadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast

BrandWaadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast

Deutschland. Ätzende Flüssigkeit getrunken: Zehn Verletzte in deutschem Restaurant

DeutschlandÄtzende Flüssigkeit getrunken: Zehn Verletzte in deutschem Restaurant