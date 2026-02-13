  1. Privatkunden
Ermittlungen laufen Zwei Tote in Wohnung in Gnosca  TI gefunden

Sven Ziegler

13.2.2026

Die Tessiner Kantonspolizei ermittelt. (Symbolbild)
Die Tessiner Kantonspolizei ermittelt. (Symbolbild)
sda

In Gnosca bei Bellinzona sind in der Nacht auf Freitag eine Frau und ein Mann tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Tessin geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einer Drittbeteiligung aus.

Redaktion blue News

13.02.2026, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Wohnung in Gnosca wurden kurz vor 3 Uhr zwei leblose Personen entdeckt.
  • Die Tessiner Kantonspolizei sieht derzeit keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen.
  • Die Ermittlungen zur genauen Todesursache und zum Ablauf laufen noch.
Mehr anzeigen

Wie die Tessiner Polizei mitteilt, ging kurz vor 3 Uhr bei der gemeinsamen Alarmzentrale CECAL eine Meldung ein. Einsatzkräfte rückten daraufhin zu einer Wohnung an der Via Nos in Gnosca aus, einem Ortsteil von Bellinzona.

Vor Ort fanden die Behörden die leblosen Körper einer Frau und eines Mannes in der Wohnung. Beide Personen konnten nur noch tot geborgen werden.

Keine Hinweise auf weitere Beteiligte

Nach den bisherigen Abklärungen und Spurensicherungen gebe es keine Anzeichen dafür, dass weitere Personen in den Vorfall involviert gewesen seien, teilt die Polizei mit. Weitere Details zur Identität der Verstorbenen oder zur möglichen Beziehung der beiden wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Derzeit sei es jedoch verfrüht, zusätzliche Informationen bekanntzugeben.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei werden die Öffentlichkeit informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

