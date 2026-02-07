  1. Privatkunden
Staufen AG Zwei Tote in Wohnung gefunden – Polizei geht von erweitertem Suizid aus

Lea Oetiker

7.2.2026

Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus. (Symbolbild).
Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus. (Symbolbild).
KEYSTONE

In Staufen hat die Kantonspolizei Aargau am Freitagnachmittag zwei Tote in einer Wohnung entdeckt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. 

Lea Oetiker

07.02.2026, 11:58

07.02.2026, 12:00

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Staufen zwei tote Personen aufgefunden. Zuvor hatte eine besorgte Drittperson die Polizei alarmiert, nachdem eine der beiden Personen nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen war, wie Mediensprecher Dominic Zimmerli auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» bestätigt.

Eine Polizeipatrouille verschaffte sich kurz nach 14 Uhr Zutritt zur Wohnung, nachdem niemand auf Klingeln reagiert hatte. Die Befürchtungen der meldenden Person bestätigten sich: In der Wohnung einer Überbauung traf die Polizei auf zwei Leichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Beteiligung Dritter auszugehen, und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Gemäss Polizei deutet vieles auf einen erweiterten Suizid hin. Zu den Identitäten der Verstorbenen macht die Polizei vorerst keine Angaben.

